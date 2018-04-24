تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی یک سوم خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی پس از بازدید از مرکز نگهداری داده مدرن و مجهز که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده بود تا برای پیام رسان های داخلی فراهم کند، در نشستی صمیمانه با مدیران پیام رسان های داخلی گفت: کوچ سازمان ها، دستگاه ها و کانال های پرظرفیت به پیام رسان های داخلی و در نتیجه ارائه سرویس بیشتر به مردم برنامه ای است که به طور جدی مورد وفاق مسئولین کشور است و قوای سه گانه کشور علاقمند هستند این کار به سرعت انجام شده و موانع این راه برطرف شود.

وی با اشاره به این که در این مسیر باید پیام رسان ها هم تلاش بیشتری داشته باشند، افزود: امیدوار هستیم تا در فرصت زمانی مناسب سرویس پایدار و فنی با استحکام امنیتی و رعایت حریم خصوصی از سوی پیام رسان ها به شهروندان ارائه شود.

فیروزآبادی با بیان این که در حوزه فضای مجازی می توانیم توسعه مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشته باشیم، عنوان کرد: با توجه به تاکید ویژه برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باید خدمات پایه در کشور به سمتی برود که توسط شرکت های داخلی و بخش خصوصی ارایه شود و بومی سازی مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشته باشیم تا در این حوزه بتوانیم اقتصادی مناسب با استانداردهای بین المللی، پایدار و چالاک در برابر تحولات جهانی در داخل کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: باید پلتفرم ها، سکو ها و خدماتی که ارایه می شود ایرانی باشد و در این راه بایستی همه مردم نقش ایفا کنند. دولت به عنوان قوه مجریه کشور تصمیم دارد این کار صورت گیرد اما این کار بدون نقش آفرینی مردم امکانپذیر نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: نوع توسعه تکنولوژی مربوط به فضای مجازی توسعه تکنولوژی از نوع مشارکت و تعامل بوده که به صورت افقی است و از نوع عمودی نیست که چند سرمایه دار بخواهند صنعتی را در کشور پیاده سازی کنند و در واقع مبتنی بر مشارکت همراه باتعامل از سوی مردم است.

وی گفت: باتوجه به ویژگی های فضای مجازی، رفتار مردم به شدت تابع خدماتی است که ارائه داده می شود و ما شاهد تغییر و تحول سریع در رفتار مردم هستیم بنابراین اگر پیام رسانی رفتار مناسب نداشته باشد، نیازهای مشتریان را برطرف نکند و در ذهن کاربران اقناع لازم را نتواند ایجاد کند به راحتی در مدت خیلی کوتاه و حتی در کمتر یک شبانه روز کاربران خود را از دست خواهد داد.

به گفته وی، این در حالی است که در هیچ صنعتی در گذشته شاهد چنین پدیده ای نبودیم یعنی صنعتی برای استقرار در یک کشور در مرحله اول ورود به بازارش زمان می برد و هم چنین خروج آن نیز سال ها طول می کشید.

فیروزآبادی با اشاره به حوادث اخیر در جریان فیس بوک و سقوط ارزشی چند ده میلیارد دلاری آن، تاکید کرد: سایز اقتصاد ایران در این حد نیست؛ اما رفتار کاربران می تواند به همان شدت باشد چون جامعه ما یک جامعه همگرا و پیوسته تر نسبت به جامعه غربی است. در جوامع غربی فردی گرایی و واگرایی بیش از جوامع ماست و بر همین اساس رفتارهای ما نیز می تواند خیلی سریع تر و عکس العمل ها خیلی شدید تر باشد بنابراین پیام رسان های داخلی باید درارایه خدمات به مردم رضایتمندی آنها راهدف قرار دهند و رضایتمندی مردم در خدمات مناسب، پایدار و امن و همچنین ارایه خدمات نو است.

وی افزود: ما شاهد هستیم پیام رسان هایی مانند تلگرام در جهت ارایه خدمات نو حرکت کرده و علاوه بر این که پیام رسان و شبکه اجتماعی هستند در حال تبدیل به سکوی اقتصادی نیز بوده و می خواهند تا اقتصاد کشورها را در اختیار بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: در حوادثی که در روسیه اتفاق افتاد غول های بزرگ اقتصادی آمریکا در این نزاع فضای مجازی میلیاردها دلار متضرر شدند و تلگرام اعتراف کرد که چند صد میلیون دلار متضرر شده و آمازون و گوگل هم قاعدتا به همین میزان باید متضرر شده باشند و این همه با هدف آماده سازی برای تصاحب بخشی از اقتصاد این کشور است.

فیروز آبادی اظهار داشت: باید توجه داشت که این هزینه برای نگهداشتن یک جامعه در یک پیام رسان نیست بلکه این هزینه برای تصرف اقتصادی یک کشور صورت می گیرد، بنابراین باید در مرحله نخست تلاش کنیم تا پیام رسان خوبی داشته باشیم و نیازهای پیام رسان اجتماعی را در جامعه ایرانی تامین کنیم.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم که پیام رسان های داخلی در مرحله بعد تبدیل به سکویی برای ارائه خدمات به مردم شوند و در فضای مجازی در کشور که از تامین پیام رسان با هدف خروج از انحصار پیام رسان خارجی کشور شروع شده و در نهایت دست یابی به سکوهای قابل توجهی برای ارایه خدمات است، نقطه آغاز یک تحول بزرگ باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با نگرانی مدیران پیام رسان های داخلی در خصوص سرعت افزایش کاربران جدید به صورت موج ناگهانی و همچنین عدم ارایه خدمات مناسب از سوی اپراتورها به دلیل کاهش تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی، گفت: تمامی پیام رسان ها اگر به صورت موج ناگهانی مردم بخواهند ورود کنند دچار چالش خواهند شد که ما برنامه خود را در چند مرحله اعلام خواهیم کرد تا به آرامی جمعیت به سمت پیام رسان ها هدایت شوند.

وی افزود: همچنین در خصوص این که تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی یک سوم استفاده از پیام رسان های خارجی است و اپراتورها ممکن است ارتباطات مربوط به پیام رسان های داخلی را با کیفیت و اولویت کمتری به کاربران سرویس دهند، رسیدگی خواهیم کرد و اگر موردی به صورت واقعی و عملی بود گزارش دهند تا برطرف کنیم.