تیم ملی هاکی آقایان راهی قزاقستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، تیم ملی هاکی سالنی آقایان کشورمان برای شرکت در رقابت‌های هاکی قهرمانی آسیا عازم قزاقستان شد. در مراسم بدرقه تیم ملی در محل فدراسیون که با حضور خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس کمیته اخلاق هاکی آسیا به همراه بهرام قدیمی ریاست فدراسیون هاکی و رئیس هاکی داخل سالن آسیا انجام شد.

خسروپناه ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشورمان گفت: از ابتدا حضور قدیمی با مدیریت جهادی و خالصانه و دلسوزانه در فدراسیون هاکی در کنار ایشان بودیم و با استفاده از دانش و تخصص و تجربه ایشان همانند ورزش دانشگاه آزاد اسلامی، تحول عظیمی در رشته ورزشی هاکی ایجاد شده است.

وی با اشاره به ترافیک کاری فدراسیون در ماه اردیبهشت و خرداد گفت: همزمان ۳ تیم ما شامل تیم هاکی چمنی امید در عمان جهت آمادگی حضور در رقابت‌های آسیایی سنگاپور و تیم‌های ملی هاکی سالنی بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا تایلند و تیم ملی آقایان در آستانه اعزام به مسابقات قزاقستان در خارج از کشور حضور دارند که با توجه به اعزام آتی سنگاپور تعداد ۱۲۵ نفر مجموع اعزامی‌ها خواهد بود که امیدواریم با دست پر به میهن بازگردند.

خسروپناه در خصوص تیم ملی هاکی آقایان گفت: این دلاورمردان و قهرمانان و جوانان باغیرت هاکی ایران که قدم در راه رزمندگان اسلام گذاشته‌اند، یقین داریم که با تلاش و کوشش و توکل به خدا و توسل به اهل بیت می‌توانند این بار نیز همانند دفعات قبل با خوش رنگ ترین مدال مسابقات به وطن برگشته و دل مردم عزیز ایران را شاد کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بدرقه ورزشکاران گفت: بدرقه ورزشکاران از زیر قرآن در اولویت بنده بود و به همین دلیل جلسه با مقامات را به تأخیر انداختم.

خسروپناه همچنین به فراهم شدن مقدمات تشکیل کمیسیون ورزش در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

قدیمی در این دیدار با اشاره به حضور خسروپناه در مراسم بدرقه گفت: برای بدرقه تیم بالاترین مقام فرهنگی در حوزه فرهنگ و اندیشه حضور دارند و شما دلاورمردان هاکی تلاش کنید کاپ قهرمانی را از مالزی پس گرفته و سهمیه جهانی کرواسی را کسب کنید و سناریوی انسجام پیش به سوی قهرمانی می‌بایست حاکم شود.

تیم ملی کشورمان که امید اول کسب قهرمانی این مسابقات است متشکل از ۱۳ بازیکن زیر نظر سرمربی تیم رجب نورانی و کادر فنی در گروه A با تیم‌های تایلند، تاجیکستان و سنگاپور همگروه است و در گروه B رقابت‌ها قزاقستان میزبان، اندونزی، مالزی و عمان حضور دارند.

این رقابت‌ها که انتخابی جام جهانی نیز می‌باشد از ۱ لغایت ۵ خرداد در شهر تالدی کورگان قزاقستان برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان و کادر فنی به شرح ذیل است:



۱. ساسان حاتمی نژاد

۲.و حید صمدی

۳. محمد اثنی عشری

۴. مهدی شاهرخی

۵. محسن بهلولی

۶. عارف محمدی

۷. امیرمهدی میرزاخانی

۸. سجاد ممی زاده

۹. محمد امین یمانی

۱۰. عارف حامدی

۱۱. حمید نورانیان

۱۲.پ یام لشکری

۱۳. میعاد کرامتی

امیر چهاردولی سرپرست

امیر میرزایی مدیر فنی

رجب نورانی سرمربی

مهدی ملک احمدی مربی

محسن پاسبان بدنساز

احسان اسدی پزشک

رامین پناهی ماساژور