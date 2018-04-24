مرکز خدمات جامع سلامت شهر صفائیه رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی رفسنجان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: مرکز خدمات جامع سلامت شهر صفائیه از سالها پیش حتی قبل از انقلاب مجموعه بهداشتی درمانی بوده و خدماتی به مردم منطقه ارائه میکرد.
احمد جمالیزاده افزود: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و یکی از برنامههایی که در قالب این طرح مطرح شد بهبود استاندارد مراکز بهداشتی، درمانی و خانههای بهداشتی بود و این مکان به مرکز خدمات جامع سلامت ارتقا داده شد.
وی بیان کرد: این مرکز با زیربنای ۵۵۰ متر مربع است در زمینی که خانواده آگاه اهدا کردند احداث شده و کل هزینه آن حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی رفسنجان تصریح کرد: برای ساخت این مرکز تعدادی افراد کمک کردند علاوه بر این اعتبار حدود ۸۰ میلیون تومان از محل فروش ساختمان قبلی تأمین شد و مابقی از اعتبارات دانشگاه علومپزشکی و اعتبارات دولتی بود و شورای شهر و شهرداری در زمینه محوطهسازی و آمادهسازی این مجموعه حمایت کردند.
جمالی زاده ابراز داشت: در این مرکز خدمات جامع سلامت، تمام خدمات بهداشتی درمانی اعم از دو پزشک و دندانپزشک خانواده، خدمات مادر و کودک، تمامی مراقبتهای بهداشتی، داروخانه و همه خدماتی که در سطح یک خدمات بهداشتی درمانی تعریف شده ارائه میشود.
بهره برداری از از خانه بهداشت روستای عباسآباد آقا غفور
به مناسبت هفته سلامت همچنین صبح امروز خانه بهداشت روستای عباسآباد آقا غفور به بهرهبرداری رسید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی رفسنجان در مراسم افتتاح این خانه بهداشت در سخنانی اظهار داشت: این خانه بهداشت در زمینی به مساحت ۴۷۰ متر مربع با زیربنای ۱۴۰ متر مربع احداث شده است.
احمد جمالیزاده افزود: هزینه ساخت این بنا به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان توسط خیّر تأمین شده و ۲۲ میلیون تومان هزینه تکمیل و ۳۰ میلیون تومان هزینه تجهیزات آن از محل اعتبارات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأمین اعتبار شده است.
وی بیان کرد: خانه بهداشت روستای عباسآباد آقا غفور بیش از یکهزار و ۷۰۰ نفر جمعیت را زیر پوشش دارد و تمام خدمات بهداشتی در آن انجام میشود.
وی تصریح کرد: خانه بهداشت این روستا سال ۹۶ تکمیل و آماده بهرهبرداری شد که افتتاح این مجموعه به هفته سلامت موکول شد.
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