تأخیر دانشگاه آزاد در انتشار دفترچه کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

از تعداد ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب حاضر در جلسه، ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز شدند که از این تعداد، ۷۳ هزار و ۶۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته های محل های دوره روزانه و سایر دوره ها هستند و تعداد ۱۰۰ هزار و ۸۳ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته محل های غیر روزانه یا به عبارت دیگر سایر دوره ها هستند.

بنابراین حداقل بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب ممکن است علاقمند به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد باشند. این درحالی است که دانشگاه آزاد تا کنون دفترچه انتخاب رشته خود را منتشر نکرده است. از ابتدای فرآیند اجرایی آزمون دکتری اعلام شده بود که فرم انتخاب رشته برای دانشگاه های سراسری و برای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جداگانه منتشر می شود و داوطلب مجاز، امکان تکمیل هر دو فرم انتخاب رشته را خواهد داشت.

مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷ برای دانشگاه های سراسری و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با توجه به مهلت تمدید شده، ۱۰ اردیبهشت ماه پایان می پذیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها در اطلاعیه ای اعلام کرده است که در روزهای آتی! درباره انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷ اطلاع رسانی می کند. در حالی که داوطلبان زیادی در این روزها از این تاخیر دانشگاه آزاد مضطرب شده اند و دغدغه انتخاب یک رشته بهتر را در جایی که به آن علاقمند هستند را دارند.

بررسی نظرات داوطلبان دکتری نشان می دهد افراد مایل هستند با اطلاع از ظرفیت ها و کدرشته های هر دو گروه دانشگاه های سراسری و آزاد دست به انتخاب رشته بزنند زیرا این موضوع به انتخاب بهتر آنها کمک می کند.

برخی از داوطلبان دکتری ۹۷ نیز معتقد هستند که این تاخیر به دلیل عدم تایید برخی از کدرشته های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم است و به طول انجامیدن پروسه تایید کدرشته های دکتری دانشگاه آزاد موجب تاخیر در تدوین دفترچه شده است.

این در حالی است که دفترچه انتخاب رشته دانشگاه های سراسری ظرفیت های هر یک از کدرشته ها را مشخص کرده و داوطلب می تواند با آگاهی از آن برای رتبه خود برنامه ریزی کند و در صورت عدم شانس مناسب، دیگر آن رشته را انتخاب نکند.

همچنین تا زمانی که دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد منتشر نشود داوطلبان از هزینه تکمیل فرم انتخاب رشته و هزینه های جانبی برای رفتن به مصاحبه و سایر شرایط دانشگاه آزاد بی اطلاع می مانند و نمی توانند برای زمان مصاحبه برنامه ریزی کنند.