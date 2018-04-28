دفترچه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

دفترچه سئوالات ۱۳۲ کدرشته امتحانی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد نیز از روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبانی که هر گونه مطلبی در خصوص سئوالات و کلید آزمون دارند می توانند از روز پنجشنبه ۱۳ تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی موضوع خود را مطرح کنند.

تقاضاهایی که از طریق دیگر به جز سیستم پاسخگویی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.