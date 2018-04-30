امشب آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری ۹۷/ اعلام زمان مرحله دوم آزمون

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن‌دسته از داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند، می توانند تا روز دهم اردیبهشت ۹۷ نسبت به ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود (حداکثر ۵۰ کدرشته محل درصورت وجود) اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی یادآور شد: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این میان تعداد ۷۳ هزار و ۶۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته های محل های دوره روزانه و سایر دوره ها و تعداد ۱۰۰ هزار و ۸۳ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته محل های غیر روزانه یا به عبارت دیگر سایر دوره ها هستند.

توکلی افزود: تا امروز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه ۹۷ از میان افراد مجاز به انتخاب رشته، تعداد ۱۱۳ هزار و ۵۰۳ داوطلب (۶۵.۳۲ درصد مجازین) نسبت به انتخاب کدرشته های خود در آزمون دکتری ۹۷ اقدام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون انتخاب رشته نکرده‌اند، می توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا ۱۰ اردیبهشت ۹۷ نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

توکلی درباره انتخاب کدرشته های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند و علاقه مند به انتخاب کدرشته واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به سایت دانشگاه مذکور مراجعه و بر اساس اطلاعیه‌های مربوط که در سایت آن دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد، اقدام کنند.

وی گفت: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری در اواخر اردیبهشت ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.