ظرفیت دوره دکتری نسبت به سال گذشته کاهش یافت

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش ظرفیت های پذیرش دکتری در سال جاری گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دفترچه سال گذشته ۱۴ هزار ۲۰۰ نفر اعلام شد.

وی ادامه داد: البته به دلیل ماهیت رشته دکتری که فرایند مصاحبه دارد پذیرش سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: امسال بدون احتساب ظرفیت دوره دکتری دانشگاه آزاد، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر در دوره دکتری پذیرش می شوند که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آمار موجود کاهش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد و این ۴۰۰ الی ۵۰۰ ظرفیتی هم که کاهش داشته در تمام زیر نظام ها توزیع شده است.