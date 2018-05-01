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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

رئیس سازمان سنجش:

ظرفیت دوره دکتری نسبت به سال گذشته کاهش یافت

ظرفیت دوره دکتری نسبت به سال گذشته کاهش یافت

رئیس سازمان سنجش آموزش کشورگفت: ظرفیت پذیرش دوره دکتری امسال ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر است که نسبت به سال گذشته با کاهش ظرفیت اندکی مواجه بوده است.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش ظرفیت های پذیرش دکتری در سال جاری گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دفترچه سال گذشته ۱۴ هزار ۲۰۰ نفر اعلام شد.

وی ادامه داد: البته به دلیل ماهیت رشته دکتری که فرایند مصاحبه دارد پذیرش سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: امسال بدون احتساب ظرفیت دوره دکتری دانشگاه آزاد، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر در دوره دکتری پذیرش می شوند که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آمار موجود کاهش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد و این ۴۰۰ الی ۵۰۰ ظرفیتی هم که کاهش داشته در تمام زیر نظام ها توزیع شده است.

کد مطلب 4285323
زهرا سیفی

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