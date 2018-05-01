به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی واینستین در حال پذیرش و بررسی پیشنهادهای مزایده برای فروش تمام دارایی‌هایش است و برنده حداقل باید ۳۱۰ میلیون دلار پرداخت کند، اما کوئنتین تارانتینو کارگردان مشهور می‌گوید این پروسه باید لغو شود چون او مقدار زیادی پول به عنوان حق امتیاز طلب دارد.

در برگه‌هایی که روز دوشنبه در دادگاه به ثبت رسید، تارانتینو در میان مجموعه‌ای از ستاره‌های هالیوودی جای داشت که نسبت به این فروش اعتراض و حقوق رسمی خود را طلب کرد.

تارانتینو رابطه‌ای طولانی با هاروی واینستین داشت که رسوایی اخلاقی اش سرانجام باعث زوال این استودیوی مستقل شد. کارهای تارانتینو با واینستین به اوایل دهه ۱۹۹۰ و زمان استودیوی میرامکس و فیلم‌هایی مثل «سگ‌های آب‌انبار»، «پالپ فیکشن» و «جکی براون»‌ بازمی‌گردد، اما نگرانی اصلی او مربوط به چهار فیلمی می‌شود که در دهه گذشته برای این استودیو کارگردانی کرد. با استناد به مدارک ثبت‌شده، تارانتینو برای فیلم‌های «گرایندهاوس/اثبات مرگ»، «لعنتی‌های بی‌آبرو»، «جانگوی از بند رهاشده» و «هشت نفرت‌انگیز» حق امتیاز طلبکار است.

او برای این فیلم‌ها به ترتیب ۳۰۰ هزار دلار، ۵۷۵ هزار دلار، ۱.۲۵ میلیون دلار و نزدیک به ۲.۵ میلیون دلار می‌خواهد که به این ترتیب مجموع طلب او به حدود ۵ میلیون دلار می‌رسد.

لئوناردو دی‌کاپریو هم روز دوشنبه به این تبصره مزایده که برمبنای آن برنده مزایده نباید هیچ پولی پرداخت کند تا ماده‌ای از قرارداد بازیگری او را برای فیلم «جانگوی از بند رهاشده» تسویه کند، اعتراض کرد. در عین حال، جیک جیلنهال و ریچل مک‌آدامز برای طلبشان از فیلم «چپ دست» در حال تلاش هستند.

جنیفر لارنس نیز می‌گوید در مورد بیش از ۱۰۰ هزار دلاری که برای بسته شدن قراردادش از فیلم «دفترچه بارقه‌های امید» پیشنهاد شده اطلاعات کافی در دست ندارد. وکلای او می‌خواهند فرصت بررسی دفاتر و اسناد کمپانی را کسب کنند تا بتوانند سود به دست آمده از این فیلم که برنده جوایز مختلف شد و سود لارنس را تخمین بزنند.

در حقیقت، بازیگران خواستار اطلاعات بیشتر درباره سودهای فیلم‌های واینستین شده‌اند. مریل استریپ برای «آگوست: اوسیج کانتی» و برد پیت برای «به نرمی کشتن‌شان» تنها دو مثال از ستاره‌های درجه یکی هستند که درباره کمبود بیانیه‌ها و اطلاعات حسابداری شکایت کرده‌اند.

از دیگر نام‌های بزرگی که روز دوشنبه اعتراض‌شان را بیان کردند می‌توان به استیون کینگ نویسنده، هایدی کلوم، بیل موری، جولیا رابرتز، بنیاد وس کریون، لین مانوئل میراندا، جان کیوزک و دیوید او. راسل اشاره کرد.