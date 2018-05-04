مجله‌مهر-نعیمه موحد: هرساله سلیقه‌های مختلف در ایام اردیبهشت ماه و برگزاری نمایشگاه کتاب راهی این رویداد بزرگ بین‌المللی می‌شوند. عده ای دانش آموز و دانشجو هستند و دنبال کتاب تست و کمک درسی. عده ای دیگر کتاب خواندن را دوست دارند و می آیند تا به جمع کتابهای خوانده شده خود چندتای دیگر اضافه کنند. اما پای ثابت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قطعا خوره های کتاب هستند که تمام سال برای این ایام برنامه ریزی می کنند تا کتاب بیشتری بخرند و بخوانند و با دست پرتر از این رویداد به خانه برگردند.

جزو هرکدام از این دسته ها که باشید فرقی نمی کند چون استفاده بهتر از نمایشگاه کتاب هم مانند هر کار دیگری ترفندهایی دارد. اگر می خواهید در عین اینکه در بزرگترین رویداد فرهنگی کشور شرکت می کنید کمتر خسته بشوید، بیشتر در پیدا کردن کتابهای مدنظرتان موفق بشوید و در کل از نمایشگاه گردی لذت ببرید این گزارش را از دست ندهید.

این راه طولانی است

اینکه از کجای تهران خود را به محل مصلی می رسانید زیاد مهم نیست، چون این تازه آغاز راه تا رسیدن به غرفه های نمایش و فروش کتاب است. اگر با وسیله نقلیه شخصی به نمایشگاه می آیید باید ماشینتان را در پارکینگ خیابان شهید بهشتی در ضلع غربی مصلی پارک کنید و با توجه به تابلوهای راهنما و طی کردن مسیری پیاده به ورودی های شبستان امام خمینی(ره) برسید.

اما اگر با وسائل حمل و نقل عمومی می آیید بسته به اینکه از کجای تهران حرکت کرده باشید یا باید از درب ضلع شمالی مصلی و یا ضلع جنوبی آن در خیابان شهید بهشتی وارد بشوید که از هر دو مسیر، راه برای رسیدن به شبستان یعنی محل برپایی غرفه های کتاب طولانی است.

معمولا در این مسیرها خودروهای ون به صورت رایگان بازدیدکنندگان را به شبستان یا قسمت هایی که انتشارات دانشگاهی برپا هستند می برند اما در مواقع ازدیاد جمعیت بهتر است زیاد منتظر این ماشین ها نمانید و زودتر از رسیدن ماشین بعدی با پای پیاده خودتان را به غرفه ها برسانید.

اگر کتابخوان حرفه ای هستید و می خواهید دست پر از نمایشگاه برگردید احتمالا زیاد بین غرفه ها خواهید چرخید. جمع آوری این زمان ها روی هم تفریبا معادل یک پیاده روی طولانی خواهد بود. پس کفش مناسب و ترجیحا اسپرت را فراموش نکنید.

با این لیست دیگر یک توریست نیستید

مشتریان نمایشگاه کتاب دو دسته کلی هستند. یک دسته در نمایشگاه می چرخند و اگر در غرفه ای کتابی چشمشمان را گرفت، آن را می خرند. اما دسته دوم دنبال خرید کتاب های مشخصی هستند. به این دسته توصیه اکید می کنیم که حتما یک لیست تهیه کنند و نام انتشاراتی کتابهای مدنظرشان را یادداشت کنند.

در ورودی و خروجی هر راهرو نمایشگاه لیستی از اسامی انتشاراتی ها به همراه شماره غرفه زده شده است. این لیست به ترتیب حروف الفباست. مثلا اگر کتاب مدنظر شما را انتشارات سوره مهر چاپ کرده است آن را در راهروهای اواسط شبستان پیدا خواهید کرد. و اگر انتشارات سوره مهر با شماره 14 مشخص شده باشد در همان راهرو، غرفه شماره 14 انتشاراتی سوره مهر است. با همراه داشتن این لیست در نمایشگاه از نقش یک توریست خارج می شوید و هدفمند از نمایشگاه دیدن و خرید می کنید.

اما اگر به هر دلیلی وقت نکردید این لیست را تهیه کنید نگران نباشید. در مسیری که به طرف شبستان پیاده روی می کنید غرفه هایی هستند که متصدیان آن نام انتشاراتی، نویسنده و اطلاعات دیگری از کتاب شما را به وسیله یک نرم افزار برایتان پیدا می کنند. البته این نرم افزار اغلب درباره کتابهای معروف جواب می دهد.

اگر هم در شبستان برای پیدا کردن غرفه ای به مشکل خوردید راهنمایان با لباس مشخص در قسمت های مختلف درب های ورودی نشسته اند تا به شما کمک کنند.

به فکر طبیعت هم باشید

در نگاه اول حمل یکی دو عدد کتاب کار چندان سختی نیست. اما کتابها وقتی تک به تک روی هم جمع بشوند وانگهی آنقدر سنگین خواهند شد که حتما دستهایتان را اذیت خواهند کرد. مخصوصا که هر انتشاراتی برای تبلیغات، کیسه نایلونی با اشکال مختلف به همراه کتابتان به شما خواهد داد. به این ترتیب در اواسط نمایشگاه گردی خود ناگهان چشم باز می کنید و می بینید چندین کیسه نایلونی در هرکدام از دستاهایتان دارید واین ادامه کار خرید را هم برایتان سخت می کند.

کوله پشتی یکی از بهترین راه حل ها برای این وضعیت است. سنگینی کتابها روی شانه های شما تقسیم می شود و تعداد زیادی کتاب هم در یک کوله با حجم متوسط جا خواهند شد. اما اگر می خواهید در کنار اذیت نشدن دستتان به طبیعت هم کمکی کرده باشید کیسه های پارچه ای با خودتان به نمایشگاه کتاب ببرید. اینطوری هم چندین کتاب را در یک کیسه قرار خواهید داد و هم در برابر هر کیسه نایلونی که فروشنده می خواهد به شما بدهد از او تشکر می کنید و کتاب را داخل کیسه پارچه ای تان خواهید گذاشت.

نمایشگاه بین المللی اغذیه تهران!

تصور کنید یک روز قرار است صبح تا بعدازظهر خود را در یک مکان خاص پیاده روی کنید. حتما در طول این مدت گرسنه خواهید شد. البته نمایشگاه کتاب سالهاست از نظر حضور انواع اغذیه فروشی و غذاهای آماده به حد خودکفایی رسیده است و این صنف هم یک نیمچه نمایشگاه در این ایام برای خود به راه می اندازد! اما اگر اهل اینجور غذاها نیستید حتما با خودتان خوراکی یا غذای موردعلاقه تان را بیرید. یک زیرانداز کوچک و جمع وجور هم توصیه می شود چون اغلب در جاهایی که به عنوان نمازخانه یا محل نشستن در نظر گرفته شده جای مناسبی برای نشستن و استراحت کردن نیست.

بن های کتاب استرس زا

از یک سالی به بعد بن های تخفیفی کتاب به صورت کارت اعتباری ارائه شدند. این بن مخصوص دانشجویان و یا افرادی دیگری است که در امور فرهنگی و رسانه ای فعالیت می کنند و از طریق کدملی و سامانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، چند روز قبل از شروع نمایشگاه داده می شود.

اما ایراد این بن ها این است که بعد از خرید کتاب سوم و چهارم دیگر یادتان نمی آید که چقدر خرج کرده اید و باقیمانده کارت اعتباری تان چقدر است. خبری از پیامک موجودی حساب هم نیست. البته خوشبختانه اکثر غرفه های فروش کتاب حتی اگر به صورت نقدی از آنها خرید کنید رسید خریدتان را به شما می دهند. پس بهترین کار قبل از اینکه در غرفه ای کارت بکشید و پیام «موجودی کافی نیست» را ببینید این است که در گوشه ای بنشینید و سرانگشتی مبلغ رسیدها را جمع بزنید و از مبلغ کارت اعتباری بن خود کم کنید.

نگران نباشید! اگر هنوز کتابهای زیادی از لیست مانده و موجودی کارتتان روبه اتمام است، سال دیگر هم در همین ایام نمایشگاه کتاب برگزار می شود. بالاخره گرانی کتاب این روزها خودش را بیشتر از همیشه به دوستداران کتاب و این اتفاق فرهنگی سال نشان می دهد.