کن به میلوش فورمن ادای احترام می کند/ نمایش فیلم کارگردان فقید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره کن، هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن با نمایش «مهمانی رقص آتش نشان ها» ساخته میلوش فورمن در سال ۱۹۶۷ یاد این کارگردان فقید را که ۱۳ آوریل امسال درگذشت، گرامی می دارد.

فیلمساز چک یکی از چهره های ماندگار تاریخ کن است که ۶ بار در این جشنواره حضور داشت و با فیلم «فرار از خانه» در سال ۱۹۷۱ برنده جایزه بزرگ هیات ژوری شد. به یاد وی سینما دلا پلاژ نسخه بازسازی شده فیلم «مهمانی رقص آتش نشان ها» را به نمایش درمی آورد. این فیلم کمدی در میان آثار فورمن جایگاهی خاص دارد.

این فیلم نخستین فیلم رنگی است که فورمن ساخته و داستان سالانه یک مهمانی را تصویر می کند که در یک شهر کوچک برگزار می شود. گرچه این فیلم کاملا طنز است اما از آن به عنوان اثری انتقادی در نقد سیستم کمونیستی یاد شده که پیش بینی کننده بهار پراگ در سال ۱۹۶۸ است.

از آنجا که فرانسه نیز درگیر ماه می ۶۸ بود و آن سال جشنواره کن برگزار نشد این فیلم نتوانست در جشنواره به نمایش درآید، ولی در نهایت به لطف حمایت کلود بری و فرانسوا تروفو در سینماهای فرانسه اکران شد.

به دنبال ساخت این فیلم فورمن مجبور شد اروپا را ترک کند و راهی آمریکا شود. این فیلم وی آنجا نامزد اسکار خارجی شد و موفقیت بین المللی فورمن از آنجا شروع شد و به ساخت فیلم های درخشانی چون «آمادئوس» و «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» رسید.