فروش نمایشگاه کتاب به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید/ رشد ۱۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با خبرنگاران ظهر امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه همزمان با روز پایانی این رویداد در بخش تشریفات نمایشگاه برگزار شد.

داریوش رضوانی مدیر بخش تشریفات نمایشگاه در این نشست گفت: امسال و در این دوره از نمایشگاه ۱۵ سفیر از کشورهای خارجی از نمایشگاه دیدن کردند. همینطور ۱۴ نفر از استانداران کشور به همراه نمایندگان ولی فقیه به مصلی آمده و نمایشگاه را دیدند. حضور مقام معظم رهبری بعد از وقفه‌ای ۴ ساله در نمایشگاه، ریاست مجلس، معاونان قوه قضائیه و دیگر مسئولان کشور از جمله رویدادهای مهم این دوره از نمایشگاه بودند و اگر توفیق نداشتیم در خدمت رئیس جمهور باشیم، امروز در مراسم اختتامیه در خدمت معاون اول ایشان آقای جهانگیری هستیم و همچنین ۴ وزیر از نمایشگاه دیدن کردند.

وی افزود: ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس به طور رسمی‌در پاویون این دوره از نمایشگاه حضور یافته و ما میزبان ۱۷ هیئت خارجی به همراه شخصیت‌های فرهنگی تحت عنوان اهالی قلم بودیم. در کل نمایشگاه امسال فرصت گفتگو بین شخصیت‌ها و مقامات مختلف را فراهم کرد.

در ادامه این نشست، امیرمسعود شهرام نیا قائم مقام نمایشگاه کتاب گفت: در مورد جمعیت بازدیدکننده پیشتر در نشست خبری هم صحبت کرده ام و گفته بودم که روال بر این بوده که در سال‌های قبل عدد دقیقی از بازدیدکنندگان اعلام نمی‌کردیم. نه اینکه قصد مخفی کاری داشته باشیم بلکه علت این رویکرد این بوده و است که میزان بازدیدکنندگان از نمایشگاه چندان قابل اتکا نیست. به این دلیل که این نمایشگاه بلیت فروشی ندارد. به هر حال فضای نمایشگاه امسال نشان داد که رشد جمعیت قابل توجه بوده است.

وی افزود: امسال در نمایشگاه کتاب ۲۰ درصد رشد جمعیت را شاهد بودیم و در بعضی از روزها و ساعت‌ها رکورد بازدید از نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته شکست. اندازه‌گیری جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه به طور رندم اتفاق می‌افتد و روز ۵ شنبه ای که گذشت این میزان به بالای ۳۰۰ هزار نفر شمارش شده است. اگرچه صرف بازدید و تعداد بازدیدکنندگان نشان موفقیت نیست ولی بی تاثیر هم نیست و نشان می‌دهد که شرایط بهتری نسبت به دو دوره گذشته در شهر آفتاب و دوره‌های قبلی در مصلی داشته‌ایم.

قائم مقام نمایشگاه کتاب در ادامه گفت: درباره آمار فروش، شبکه پزهای بانک عامل نمایشگاه، بانک شهر است. ما عدد را محاسبه می‌کنیم و درصدی را به آن اضافه می‌کنیم و میزان فروش را اعلام می‌کنیم. برآورد ما این است که ۴۰ درصد فروش خارج از شبکه بانک شهر و ۶۰ درصد دیگر داخل شبکه بانک شهر بوده است. در مجموع در بانک شهر ۸۴ میلیارد تومان میزان فروش ثبت شده و از صبح امروز تا یک ساعت پیش یعنی ساعت ۱۳ شنبه ۵ میلیارد تومان خرید انجام شده است که اگر ۴۰ درصد را به آن اضافه کنیم به رقم ۱۳۰ میلیارد تومان تا این لحظه می‌رسیم و فکر می‌کنم تا پایان امشب چند میلیارد دیگر فروش داشته باشیم.

شهرام نیا گفت: در یک جمع بندی میزان فروش نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و نکته مهم این است که تعداد تراکنش‌ها بیشتر شده است. این افزایش باعث خوشنودی ناشران کوچکتر شده است چون سال گذشته معترض بودند که فروشمان رشد نداشته است. در مجموع موفقیت‌ها سرمایه و اندوخته نمایشگاه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید از منظر بعد بین الملل به این مسئله هم اشاره کنم که حضور هیئت‌ها و گروه‌های مختلف یکی از نقاط قوت نمایشگاه بود. ما در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و نشست‌های جنبی، برنامه‌های مختلفی داشتیم و همکاری با دستگاه‌های بیرونی بسیار خوب بود. دوستان دست اندرکار نمایشگاه فشار سختی را تحمل کردند و زحمات شبانه روزی داشتند. چون امسال محیط جدید بود و فضا باید بازتعریف می‌شد و رواق‌های جدیدی از مصلی به نمایشگاه اضافه می‌شد. این زحمات شبانه روزی را هم دوستان صنف و هم دوستان وزارت ارشاد متحمل شدند.

شهرام نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری در این نشست درباره حضور مهمانان خارجی نمایشگاه در این دوره و دوره قبل گفت: ایتالیایی‌ها سال گذشته کار خوبی کردند و دو هیئت را برای حضور در نمایشگاه در نظر گرفته بودند. به این ترتیب در روزهای ابتدایی هیئت اولی آمد و در روزهای انتهایی هیئت دوم در نمایشگاه حضور داشت. اما دوستان صربمان این کار را نکردند. به همین دلیل است که این روزهای آخر تعدادشان در نمایشگاه کم است.

در بخش پایانی این نشست یحیی دهقانی معاون اجرایی نمایشگاه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چرایی بالا بودن قیمت کتاب در نمایشگاه گفت: نگوئید قیمت کتاب در ایران بالا است. اتفاقا شاید یکی از ضعف‌های نشر ما پایین بودن قیمت کتاب است. در کشور ما اگر تولید یک کتاب ۱۰۰ تومان تمام بشود، با قیمت ۴۰۰ تومان به فروش می‌رود ولی در کشورهای غربی اگر کتابی با ۱۰۰ تومان جمع بشود، قیمتش ۸۰۰ تومان روی آن می‌خورد و به همین دلیل است ناشران بزرگ کشورهای توسعه یافته، قدرتمند می‌شوند.