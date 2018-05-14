۵۲ پروژه ورزشی چندمنظوره در استان مرکزی اجرایی می شود

سید علی آقازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیداری که روز گذشته در اراک با حسن کریمی، معاون وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور داشته، اظهار داشت: در این دیدار برخی از مسایل و مشکلات در ارتباط با فضاهای مورد نیاز ورزش استان و پروژه های نیمه تمام ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تاکید داشتم با شرایطی که استان مرکزی در حوزه ورزش دارد و قطب قهرمان پرور است، باید در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مرکزی افزود: در این دیدار پس از جمع بندی نیازهای ورزش استان به ویژه در زمینه فضای ورزشی و پروژه های نیمه تمام، مقرر شد طی هفته های آینده نشستی با وزیر ورزش و جوانان انجام پذیرد تا ضمن گرفتن امتیازهای لازم، پروژه های ورزشی نیمه تمام استان هم تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شهرستان هایی نظیر ساوه، خنداب، کمیجان و... از نظر فضاهای ورزشی مشکل دارند و با کمبود مواجه هستند، در جمع بندی نهایی این دیدار مقرر شد این موضوع هم در دیدار با وزیر ورزش مطرح شود.

آقازاده بیان داشت: همچنین قرار شد دو سالن ورزشی با ظرفیت سه هزار نفر در اراک و خمین و ۵۰ زمین چمن مصنوعی چند منظوره در نقاط مختلف استان مرکزی با مشارکت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان احداث شود که امیدواریم بتوانیم با احداث این فضاهای ورزشی، سرانه ورزش را در استان ارتقا دهیم و زمینه برای گسترش ورزش همگانی و قهرمانی در استان مرکزی مهیا شود.

در همین راستا عابد حقدادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از سال ها انتظار سرانجام مقدمات احداث پیست تارتان(دو و میدانی) در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد و مجموعه ورزشی ۱۵هزار نفری امام خمینی(ره) اراک تحقق پیدا کرد و با آغاز عملیات و تعیین پیمانکار، به زودی شاهد فعالیت پیست تارتان در این دو مجموعه ورزشی خواهیم بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: با برنامه ریزیهایی که توسط هیات های ورزشی صورت گرفته و حمایت های استاندار مرکزی، امسال شاهد حضور گسترده تر ورزشکاران استان در میدان های ورزشی بین المللی و جهانی و کسب مدال های برتر خواهیم بود.