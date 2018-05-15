سعید رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به مسمومیت ۱۲۵ نفر در لرستان به دلیل استفاده از قارچ سمی اظهار داشت: متأسفانه از این تعداد سه نفر فوت‌شده‌اند.

وی بیان داشت: از این سه نفر، دو نفر برای پیوند کبد به شیراز اعزام شدند که متأسفانه فوت کردند.

رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد افزود: همچنین یک نفر نیز در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد به دلیل مسمومیت با قارچ سمی جان خود را از دست داد.

رحیمی بابیان اینکه در حال حاضر نیز چهار نفر دیگر در حال اعزام برای پیوند کبد هستند گفت: این آمار مسمومیت نگران‌کننده است و این امر نیز به دلیل مصرف بی‌رویه و خارج از مسائل کارشناسی قارچ بوده که در سطح استان و در شهرستان‌های اطراف است.

وی تأکید کرد: به همه مردم توصیه می‌کنیم که از مصرف قارچ که سلامت آن‌ها ازنظر مراکز بهداشتی محرز نشده خودداری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن هشدار نسبت به مصرف قارچ‌های کوهی، اعلام کرده است که تشخیص مسموم نبودن برخی قارچ‌ها فقط از طریق نمونه‌گیری در آزمایشگاه امکان‌پذیر است؛ تشخیص سمی بودن قارچ‌ها از طریق رنگ، شکل، طعم و یا از طریق سایر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان هشدار داده است که در صورت مشکوک بودن افراد به مسمومیت با قارچ و مشاهده علائمی ازجمله تهوع، استفراغ، اسهال، شکم‌درد و تعریق باید هرچه سریع‌تر بیمار را به بیمارستان منتقل کرد.