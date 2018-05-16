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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

با توضیحات صالحی؛

قاضی‌پور از پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد

قاضی‌پور از پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نادر قاضی پور از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این سوال در مورد علت توزیع سراسری روزنامه همشهری متعلق به ارگان شهرداری تهران بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد معتقد بود تصمیم گیری در مورد توزیع سراسری مطبوعات بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و وزارت ارشاد در این خصوص مسئولیتی ندارد اما قاضی پور نسبت به توزیع سراسری روزنامه همشهری و جلب تبلیغات شهرستان ها و به تبع آن ورشکستگی نشریات محلی اعتراض داشت.

در پایان قاضی پور اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع شده است.

کد مطلب 4298435

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