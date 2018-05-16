رهبران اروپا امشب درباره حفظ برجام رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی امشب خود در صوفیه درباره توافق هسته ای ایران گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

بر اساس اعلام این منبع خبری، سران اروپا راههای حفظ برجام را به بحث و بررسی می گذارند.

این در حالی است که روز گذشته «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در دیدار با همتایان خود از کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس با حضور «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره توافق هسته ایران گفتگو کرد.

دور آتی این گفتگوها قرار است هفته آینده انجام شود.