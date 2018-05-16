به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان امروز در مراسم بهره برداری از فاز نخست پروژه دولت موبایل همزمان با روز جهانی ارتباطات اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر ۵۰ میلیون کاربر از خدمات نسل سوم و چهارم موبایل استفاده می کنند و این اتفاق مهم زیرساخت تحول در اقتصاد دیجیتال مبتنی بر دسترسی به موبایل است.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست پروژه دولت موبایل با بهره برداری از ارائه ۵۵ سرویس دولتی در بستر موبایل از فردا برای عموم مردم اجرایی می‌شود، گفت: یکی از خواسته های رئیس جمهور قطع رابطه مردم با میز ادارات است تا علاوه بر سهولت دسترسی به خدمات دولتی، فساد اداری نیز کاهش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: با اجرای فاز نخست دولت موبایل در کشور این نوید را می دهیم که خدمات دولتی از این پس به صورت شبانه روزی و در ۷ روز هفته از طریق این درگاه برای مردم قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به نقشه راه دولت گفت: پس از بهره برداری از دولت الکترونیک و دولت همراه فاز نخست پروژه دولت باز (اوپن دیتا) را در سال جاری اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ به دولت هوشمند دست یابیم.

سرائیان با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی، تولید داخلی و ایجاد بهره وری از جمله دستاوردهای کلان دولت همراه در کشور است، گفت: در این پلتفرم بومی سه بستر کد دستوری (یو اس اس دی)، برای خدمات ساده، اپلیکیشن برای خدمات پیچیده و اس ام اس برای خدمات تعاملی دستگاههای دولتی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله ۵۵ خدمت عمومی دستگاههای دولتی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، گفت: زیرساخت تبادل داده ها بین دستگاههای دولتی فراهم شده و امیدواریم به سرعت خدمات جدید دیگری از سوی دستگاهها روی این پلتفرم قرار گیرد و شاهد ارائه زنجیره ای از خدمات به هم پیوسته دستگاههای دولتی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: فازهای بعدی توسعه دولت موبایل در شهریورماه امسال همزمان با هفته دولت و در بهمن ماه امسال همزمان با دهه فجر اجرایی می‌شود.

سرائیان تصریح کرد: اپلیکیشن دولت موبایل هم اکنون برای سیستم عامل های اندروید و آی او اس فراهم است و کاربران می توانند از طریق بازارهای اندرویدی در کشور شامل کافه بازار، مایکت، ایران اپس، چارخونه و پارس هاب و نیز از طریق اپاستور و سیبچه این اپلیکیشن را دانلود کنند. همچنین کاربران می توانند از طریق کد دستوری*۴# و تماس با شماره ۴۰۴۰ خدمات دولت موبایل را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه پروژه دولت همراه مصوبه دی ماه سال ۹۵ هیئت وزیران است افزود: برنامه ما در تحول دولت همراه، رسیدن به داده باز دولتی (اوپن دیتا) است که امیدواریم فاز نخست آن با بهره گیری از داده های سازمان فضایی در راستای اطلاع رسانی از داده های مجاز دولت امسال اجرایی شود.

سرائیان با بیان اینکه تحلیل داده های رفتاری کاربران گام دوم برای رسیدن به دولت هوشمند تا پایان دولت دوازدهم است، ادامه داد: با اجرای این پروژه نیازمندی های عمومی مردم از جمله امور بهداشتی، خدماتی، نوبت ثبت نام و واکسن با آلارم های مختلف به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی در کشور نیز افزود: تا پایان سال ۹۶ حدود ۹۳ دستگاه اجرایی و ۴۰ درصد از کل دستگاههای اجرایی الکترونیکی شدند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از معرفی پروژه ایجاد قطب های دیتا سنتر به عنوان یکی از پروژه های راهبردی شبکه ملی اطلاعات همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم تا سال ۱۴۰۰، پنج قطب دیتاسنتر در کشور داشته باشیم.

به گفته وی ارزش بازار جهانی دیتاسنتر ۴۰۰ میلیارد دلار است که سهم ما باید از این بازار به ۴ میلیارد دلار برسد. بر این اساس یکی از دستاوردهای توسعه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیک می تواند ایجاد زیرساخت های اصلی مراکز داده و قطب های دیتاسنتر باشد که به زودی فراخوان مربوطه را اعلام می کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم علاوه بر فاز نخست دولت موبایل که روبان آن به صورت مجازی توسط وزیر ارتباطات بریده شد، سامانه ثبت شکایت مشترکان مبتنی بر مکان، تمبر پروژه دولت موبایل و نیز پروژه ایجاد قطب های دیتاسنتر در کشور افتتاح شد.

در این مراسم نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.