توضیح سازمان بازنشستگی در خصوص استخدام های ۳ روزه در این سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشارتصویر نامه ای منتسب به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با موضوع استخدام برخی افراد در شرکت های تابعه این سازمان روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران پاسخی را منتشر کرده است.

متن این پاسخ بدین شرح است:

بسمه تعالی

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با گذشت ۴۳ سال از تولد خود و به رغم تزریق صدها میلیاردتومان دسترنج کارکنان شهرداری تهران و سرمایه‌های مختلف و نیز افزودن درآمدهای حاصل از محل دریافت کسور بازنشستگی، هم اکنون در وضعیت نابسامان و نگران‌کننده ای از نظر اقتصادی به سر می‌برد.

این سازمان در شرایط فعلی سالانه فقط توان پرداخت کمتر از یک ماه حقوق بازنشستگان و موظفین معزز شهرداری تهران را از محل درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد و الباقی منابع مورد نیاز به منظور پرداخت حقوق و ارایه خدمات به بازنشستگان را از محل بودجه سالانه شهرداری تهران و کسور کارکنان فعلی شهرداری تأمین می‌نماید.

مدیریت جدید سازمان در حالی سکان هدایت آن را بر عهده گرفته است که اغلب دارایی های سازمان که در پروژه‌های متعدد بکارگرفته شده اند، بدلیل فقدان مطالعات فنی و اقتصادی و عدم کارشناسی طرح ها و سوء مدیریت گذشته، زیان ده شده و بخش اعظمی از آنها با قراردادهای شبهه‌ناک بدون رعایت صرفه و صلاح بازنشستگان محترم به افراد و شرکت‌هایی واگذار شده‌اند که صلاحیت فنی یا سلامت حرفه‌ای را بر اساس ضوابط قانونی نداشته‌اند.

با وجود چنین شرایط بغرنجی در مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و در حالی که این روزها سازمان بازنشستگی مشغول تهیه و تامین هزاران سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان و موظفین است، برخی افراد که منافع آنها به دلیل شفاف‌سازی این قراردادهای پر ابهام به خطر افتاده است، با انتشار تصویر یک نامه و قرار دادن اسامی چند نفر در متن آن تحت عنوان استخدام در سازمان سعی کردند تا مدیریت و کارکنان خدوم سازمان را با چالش مواجه کنند.

در این رابطه لازم به توضیح است که جذب نیرو در شهرداری تهران به دلیل استخدام‌های بی‌رویه در دوران مدیریت سابق شهری، در حال حاضر فقط با مجوز معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، قابل انجام است. با اینحال در نامه منتشر شده در رسانه‌ها، ارسال کننده نامه فردی است که دستور وی در چارچوب ضوابط و قواعد تعریف شده سازمان، الزام و قابلیت اجرایی ندارد.

فلذا تأکید می‌شود در این رابطه، هیچ تخلفی صورت نگرفته و استخدامی در این سازمان انجام نشده و اخبار منتشره در خصوص استخدام سه روزه مدیران رده بالا در سازمان بازنشستگی، کذب بوده و قابل پیگرد قانونی است.

با پیگیری حوزه‌های نظارتی و اداری سازمان به نظر می‌رسد افرادی با ایجاد و انتشار چنین اخباری سعی دارند تا ضمن تضعیف انرژی مدیران و پرسنل سازمان در احقاق منافع بر باد رفته بازنشستگان معزز شهرداری تهران، افکار عمومی را از واقعیت‌ها منحرف نموده و سرپوشی بر حجم انبوه سوء عملکرد و فسادهای مالی نجومی سال‌های قبل بگذارند. اینگونه افراد قاعدتا باید به صرافت دریافته باشند که آن اصول اخلاقی و حرفه ای که سازمان بازشستگی را واداشته تا بدون حاشیه و به دور از فضاسازی رسانه‌ای به انجام خدمت بپردازد، قطعا موجب نخواهد شد تا در صورت ادامه این روند، اسناد قراردادهای پر ابهام و مسأله‌دار را جهت قضاوت افکار عمومی منتشر ننماید. البته تأکید می‌شود که نهادهای نظارتی در این خصوص اقدامات لازم و قانونی خود را به انجام خواهند رساند.

لازم به ذکر است که حل مسایل بغرنج و مشکلات هزار توی انباشته شده این سال‌ها در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و شرکت‌های وابسته به آن، جز با به‌کارگیری خبرگان و متخصصان و مدیران برجسته میسر نمی‌باشد، لذا از تمامی افراد واجد توانمندی جهت همکاری در ارتقای کارآمدی دارایی ها و دسترنج بازنشستگان شهرداری تهران، پس از طی فرایند ارزیابی و مراحل قانونی مربوطه دعوت به همکاری به‌عمل می‌آید.