فردا آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ فردا (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت) برای انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری فعال خواهد بود.

انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری ۹۷ دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده‌اند، از چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت آغاز شد و در ساعت ۲۴ یکشنبه (۳۰ اردیبهشت) به اتمام می رسد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org، متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۴۰ رشته محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

امکان ویرایش اطلاعات انتخاب رشته داوطلبان دکتری نیز فراهم شده که زمان و نحوه ویرایش متعاقبا اعلام خواهد شد.