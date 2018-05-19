اجرای ۳.۶ میلیارد دلار طرح معدنی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سمیه خلوصی اظهار داشت: برخی از این طرح ها شامل فولاد مکران چابهار، فاز ۲ زرشوران، تجهیز معدن بلوک ۳ پروژ ۴ طبس، آلومینای خلیج فارس، واحد احیای فولاد کردستان، واحد نورد سرد سفید دشت، نورد گرم شهید خرازی شرکت فولاد مبارکه، توسعه شرکت فولاد هرمزگان، کارخانه آهک صنعتی و هیدراته (فاز اول) و تولید بلوک سبک گازی پلدختر است.

وی ادامه داد: تولید کاغذ از سنگ (الیگودرز)، تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ مس دره آلو، کارخانه تغلیظ مس دره زار و تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ مس چاه فیروز، از دیگر طرح های سال ۹۷ ایمیدرو است. میزان سرمایه گذاری این طرح ها، ۳ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار برآورد می شود.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: براساس پیش بینی ها تا آخر سال ۹۷ پیشرفت فیزیکی طرح الکترود گرافیتی۵۷ درصد، آلومینیوم جنوب بیش از ۹۵ درصد، کنسانتره تیتانیوم کهنوج ۵۳ درصد و فولاد سازی شادگان ۶۰ درصد خواهد بود. همچنین، پیشرفت فیزیکی طرح های آلومینیوم جاجرم، نیروگاه هرمز و فولاد سازی چهار و محال و بختیاری به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: پیش بینی پیشرفت فیزیکی طرح های فولاد سازی نی ریز ۴۵ درصد، احیای مستقیم قائنات ۹۶ درصد، احیای مستقیم بافت ۹۵ درصد، فولاد مکران ۳۵ درصد و فاز نخست کارخانه سولفید روی ۷۸ درصد تا پایان ۹۷ خواهد بود. همچنین طرح ساخت کارخانه های ورق عریض آلومینیوم و آلومینای خلیج فارس در مرحله تامین مالی و جذب سرمایه گذار هستند.

خلوصی با اشاره به موضوع هم افزایی معادن کوچک و متوسط و افزایش توان رقابتی، بیان کرد: از جمله ضرورت های این برنامه، بهبود فرآیندهای داخلی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ایجاد سیستم پاسخگویی به مشتریان، افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری، پیگیری تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های «میدکو» و «ملی صنایع مس» است.

وی ادامه داد: تکمیل زیرساخت های برخی از مناطق ویژه اقتصادی و ارتقای اثر بخشی این مناطق جزو برنامه های ایمیدرو است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به اثرات اقتصادی و اجتماعی بخش معدن و صنایع معدنی گفت: بهبود جایگاه معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی و تولید ثروت، ایجاد فرصت های شغلی، ارتباط با جامعه محلی و مشارکت در سود، توسعه دانش و مهارت های جدید، کاهش وابستگی کشورهای در حال توسعه به محصولات معدنی، و توسعه متوازن در این حوزه، از جمله چالش های مذکور است.

وی افزود: توسعه سازو کارهای لازم برای زنجیره تامین و لجستیک رقابت پذیر برای واحدهای تابعه بخش معدن و صنایع معدنی ضروری است.

خلوصی با بیان اینکه معادن جدید نیاز به سرمایه گذاری دارند، گفت: هزینه های اکتشاف جهانی، دوره ای و وابسته به قیمت های مواد معدنی است. عمده ذخایر جدید کشور به صورت زیرزمینی است و درنتیجه، هزینه های بهره برداری در حال افزایش است.

وی ادامه داد: جوامع به طور قابل ملاحظه ای انتظار دارند شرکت های معدنی به اقتصاد محلی کمک کنند و فضایی را برای توسعه محلی فراهم کنند.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: پتانسیل بلند مدت برای رشد در تقاضاهای مصرف جهانی همچنان بالاست اما به تدریج، تقاضا برای مواد معدنی در چین کند خواهد شد.