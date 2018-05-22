به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله و تقریباً دو ماه مانده به شروع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب در کشور متوقف می‌شود و این وقفه معمولاً تا چند ماه بعد از خاتمه نمایشگاه کتاب تهران ادامه دارد.

پرونده نمایشگاه‌های استانی کتاب در سال گذشته هم ۱۸ اسفندماه و با خاتمه هفتمین نمایشگاه استانی کتاب کردستان، بسته شد و تاکنون یعنی در بیشتر از دو ماه گذشته هم هیچ نمایشگاه استانی کتاب برگزار نشده است.

علی سالاریان مدیر نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران درباره زمان ازسرگیری این نمایشگاه‌ها در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما در ماه‌های پایانی سال ۹۶ در نامه‌هایی به مسئولان نمایشگاه‌های کتاب در استان‌های مختلف کشور، از آنها خواستیم که برای برگزاری هر یک از نمایشگاه‌ها، سه بازه زمانی در سه ماه مختلف به ما اعلام کنند که همه استان‌ها این کار را انجام داده‌اند.

وی افزود: با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و همچنین با مد نظر قرار دادن تاریخ‌های پیشنهادی از طرف مسئولان استانی، قطعاً ما تا قبل از شهریورماه هیچ نمایشگاه استانی کتابی نخواهیم داشت چرا که تا آن زمان، هیچ تاریخی برای برگزاری نمایشگاه کتاب، به ما در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی پیشنهاد نشده است.

سالاریان در عین حال با اشاره به درخواست‌های متعددی که از سوی استان‌های مختلف برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مهرماه امسال ارائه شده است، پیش‌بینی کرد در آن ایام شاهد ترافیک سنگینی از نمایشگاه‌های استانی کتاب در کشور باشیم.

مدیر نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در ادامه از مشخص شدن تمام تاریخ‌های برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب و اعلام آنها به مسئولان مربوطه در استان‌های مختلف تا دو هفته آینده خبر داد.

وی همچنین ایجاد برخی تغییرات در برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب را با توجه به برخی نقدها که از طرف ناشران و تشکل‌های صنفی حوزه نشر به نحوه فعلی برگزاری این نمایشگاه‌ها وارد می‌شود، محتمل دانست و گفت: برخی از انتقادها حداکثر به ۴، ۵ نمایشگاه استانی کتاب از جمله در تبریز، مشهد و اصفهان و عمدتاً هم ناظر بر زمان برگزاری این نمایشگاه‌هاست. در این مورد با مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد که این نمایشگاه‌ها در مهرماه برگزار نشود تا تب و تاب برگزاری این نمایشگاه‌ها در این استان‌های بزرگ، به اقتصاد کتابفروشی‌های در همان استان‌ها آسیب نزند.

سالاریان ادامه داد: علاوه بر این ما با تعدادی از ناشران در استان‌های یادشده توافق کرده‌ایم که امکان حضور برخی از کتابفروشان هم در این نمایشگاه‌های استانی فراهم شود. اضافه بر این، مقرر شده است که بن‌کارت‌های الکترونیک خرید کتاب از نمایشگاه‌های استانی، تا دو هفته پس از خاتمه نمایشگاه، اعتبار داشته باشد تا کتابفروشی‌ها هم بتوانند به نوعی از این یارانه که مختص نمایشگاه استانی کتاب است، بهره‌مند شوند و خریداران، کتاب‌های مورد نیاز خود را با یارانه یادشده، از این کتابفروشی‌ها خریداری کنند.

مدیر نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران همچنین گفت: یکی دیگر از انتقادهای کتابفروشی‌ها به نحوه فعلی برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب، پُررنگ بودن حضور ناشران آموزشی در نمایشگاه‌هایی است که در مهرماه برگزار می‌شود؛ این موضوع البته در دو سال گذشته به شدت اصلاح شده و خود کتابفروشی‌ها نمایندگی ناشران آموزشی استان خودشان را بر عهده گرفته‌اند و در نمایشگاه شرکت کرده‌اند؛ نمونه این مسئله را در نمایشگاه استانی کتاب در خراسان جنوبی مشاهده کردیم.