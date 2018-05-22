به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور رضایی با اشاره به آغاز ماه روزه داری و نکات تغذیه در این ایام مبارک، اظهار داشت: یکی از موارد شایعی که در روزهای اول روزه داری و معمولا بعد از سحری، برای برخی از روزه داران ایجاد مشکل می‌کند، سردردهای متوسط یا شدید است که با رعایت موارد تغذیه ای می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

وی افزود: به همین دلیل، اولین توصیه جدی این است که روزه داران از مصرف غذاهای ادرارآور به ویژه چای، قهوه و شکلات پرهیز کنند. این مواد غذایی چون مدر هستند، سبب دفع آب و املاح از بدن می‌شوند و همین مسئله، باعث کاهش ذخایر آبی بدن شده و فرد را دچار عطش فراوان می‌کند.

رضایی اذعان کرد: از طرفی بهتر است یک هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان، به تدریج مصرف چای و سایر مواد غذایی ادرار آور را در وعده صبحانه کم کنند تا سیستم عصبی مرکزی آنها به میزان کمتری از دریافت کافئین عادت کند و روزهای اول روزه داری دچار مشکل جدی نشوند.

این متخصص علوم تغذیه و رژیم درمانی خطاب به روزه داران، بیان کرد: اغلب افرادی که صبحانه میل نمی‌کنند، معمولا بدون وعده سحری هم روزه می‌گیرند که این امر سبب کاهش ذخائر قندی در بدن فرد می‌شود. سحری نخوردن، باعث کاهش ذخائر مواد قندی در بدن می‌شود و چون ذخائر قندی برای سوخت مغز ضروری است، فرد دچار بیحالی، مشکلات گوارشی و سردردهای شدید می‌شود و در درازمدت هم معده این افراد دچار مشکل می‌شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توصیه بعدی به روزه داران این است که بعد از وعده سحر، نخوابند و خواب بعد از سحر، فرد را دچار نوسانات قند می‌کند و این امر سردرد و مشکلات گوارشی را برای روزه داران به همراه دارد.

رضایی با بیان اهمیت مصرف مواد غذایی فیبردار در وعده سحری، عنوان کرد: فیبرها در داخل غلات، نان سنگک، انواع سبزی، ‌میوه‌ها و سالاد وجود دارد. محصولات حاوی فیبر، وقتی که وارد بدن و روده‌ها می‌شوند، مواد مورد نیاز بدن مثل آب، قند، ویتامین و املاح را آهسته وارد خون می‌کند و سبب می‌شود که فرد دچار نوسانات قند و فشار خون نشود و این در حالی است که متاسفانه مردم در زندگی شهری، فیبر مواد غذایی حاوی فیبر را حذف می‌کنند.

این متخصص علوم تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در این خصوص اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از مردم به جای مصرف میوه طبیعی، آبمیوه می‌نوشند و به جای استفاده از ساقه سبریجات که دارای مقادیر زیاد فیبر است ساقه سبزیجات را دور می‌ریزند. برنج سفید، نان سفید و آرد سفیدی مصرف می‌کنند که فیبر ندارد و این همه سبب یبوست می‌شود و خود یبوست عامل ابتلا به بیماری‎های دیگر است.

رضایی تصریح کرد: روزه داران در وعده سحر، از غذاهای فرآوری شده و کارخانه ای و شور، مثل تن ماهی، انواع سوسیس و کالباس و همبرگر استفاده نکنند. این مواد غذایی غالبا فیبر کم دارند و در عین حال غنی از نمک پنهان هستند که سبب تشنگی و عطش فراوان می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در وعده سحر، مصرف غذای خیلی چرب و سرخ شده توصیه نمی شود، ادامه داد: در وعده سحر، مردم از مصرف غذاهای بسیار چرب، پرهیز کنند؛ چرا که با مصرف این مواد، بدن برای سوخت و ساز نیاز به مایعات بیشتر دارد و همین امر سبب تشنگی و عطش می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت: در وعده سحر غذاها را با لیمو ترش، نارنج، سیر و پیاز و برخی از ادویه‌ها، مزه دار کنید. همچنین توصیه می شود در این وعده لبنیات مصرف کنید، غذا را آرام آرام و جویده میل کنید، آب زیاد ننوشید و به جای قندهای ساده از قندهای کامل و پیچیده مثل نشاسته موجود در نان سنگک، برنج و ماکارونی استفاده کنید. سعی کنید بیشتر از آجیل های تازه و بی نمک، لبنیات کم چرب و کم نمک، تخم مرغ کاملا پخته یا حبوبات خیس کرده و ترجیحا جوانه زده استفاده و کمتر از پروتئین حیوانی به ویژه گوشت قرمز در این وعده استفاده کنید.

رضایی در پایان اظهار امیدواری کرد روزه داران با رعایت هرچه بیشتر نکات تغذیه ای فوق، کمتر دچار نوسانات خلق و خویی شده و سبب افزایش آستانه تحمل روزه داران عزیز شود و سراسر این ماه پرفضیلت با خلق محمدی سپری شود.