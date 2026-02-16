رجب: فعالیت های هیئتی بهترین میدان برای ارتقای معنوی بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رجب، عصر دوشنبه در نشست با بانوان فعال هیئتی، مداحان و مسئولان فرهنگی مساجد خوی، با تاکید بر اهمیت اخلاص در عمل و تزکیه نفس، اظهار کرد: یک بانوی هیئتی پیش از هر چیز باید از اخلاص در نیت و رفتار برخوردار باشد.
وی ادامه داد: رذایل اخلاقی چون غیبت، حسد، تهمت و خودبینی، سلامت جریان کنشگری را تهدید میکند. اخلاص واقعی تنها در پرتو تهذیب نفس و ترک رذایل پایدار میماند.
رجب، اضافه کرد: فعالیتهای هیئتی بهترین میدان تمرین برای خودسازی و ارتقای معنوی بانوان است و مهربانی، انتقادپذیری و همدلی میان خواهران فعال نشانه بلوغ و رشد فرهنگی درونی است.
مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بر ظرفیت بانوان و ضرورت شبکه سازی میان هیئت ها تاکید کرد و افزود: بانوان جامعه ما از گنجینهای از روحیه جهادی، علم، تعهد و احساس مسئولیت برخوردارند.
وی اظهار کرد: امروز جهاد بانوان، در تلاش برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی بروز پیدا میکند. باید با تقویت روحیه مشارکت و ارتباطات بین هیئتی، از فعالیتهای جزیرهای فاصله بگیریم و به وحدت و همافزایی برسیم.
رجب، خاطرنشان کرد: بهصورت منظم، نشستهای همفکری و تبادل تجربه بین هیئتهای بانوان برگزار شود تا شناخت متقابل و همپوشانی ظرفیتها افزایش یابد.
مسئول امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان همچنین ضمن تبیین دیدگاههای رهبر معظم انقلاب درباره حضور بانوان در عرصههای اجتماعی، افزود: رهبر انقلاب همواره بر نقش محوری زن در اصلاح خانواده و جامعه و حضور عمیق و هدفمند بانوان در عرصههای مدیریتی تأکید دارند.
وی تاکید کرد:حضور بانوان، صرفا برای تکمیل ساختار نیست، بلکه برای تزریق روح لطافت، مسئولیت پذیری و هویتسازی در متن جامعه اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: هیئت باید به مثابه مدرسهای برای تربیت اجتماعی و مدیریتی بانوان مؤمن عمل کند تا مهارتهای حاصل از برنامهریزی، نظم و مدیریت هیئتی، در میدان اجتماع و خانواده نیز جاری شود.
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