سیگاری ها در معرض ابتلا به افسردگی هستند/ عوارض مواد محرک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدی، در خصوص آثار مخرب مصرف دخانیات و مواد مخدر بر سلامت فرد، اظهارداشت: مصرف دخانیات و مواد مخدر و سایر موادی که در فرد ایجاد وابستگی می کند، دارای مضرات جسمی و روانی هستند، مضرات جسمی آنها به ریه، قلب، سیستم اعصاب و همچنین دستگاه تنفسی انسان آسیب وارد می کند، اما آثار روانی با پیدایش مشکلات رفتاری و اختلالات روانی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی در خصوص آثار روانی مصرف مواد مخدر محرک خاطرنشان کرد: مواد محرک و آمفتامین ها بیش از مواد دخانی به سلامت روان فرد آسیب می زنند، موادی مانند حشیش، شیشه، گل، هرویین و قرص های نشاط آور که جزو مواد مخدر محرک محسوب می شوند، برخلاف این باور غلط که در ابتدا اعتیاد آور نیست، به شدت بر ایجاد وابستگی رفتاری فرد تاثیرگذار است و باعث ایجاد بیماری های اعصاب و روان می شود.

اسدی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر محرک دارای آثار روانی بلند مدت و کوتاه مدت است، تصریح کرد: کسانی که دائما در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار دارند، بیشتر از دیگران در معرض گرایش به اعتیاد هستند، موقعیت هایی همانند کنکور، از دست دادن نزدیکان، شکست های عاطفی، مالی، شغلی، تحصیلی و انتخاب همسر ممکن است در زندگی هر جوانی پیش آید که آنها را مستعد گرایش به سمت مصرف سیگار و مواد مخدر می کند.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درخصوص آثار روانی مصرف دخانیات بر سلامت روان، بیان کرد: افراد براساس یک باور اشتباه مبنی براینکه استعمال دخانیات به رفع استرس و تنش عصبی آنها کمک می کند، به مصرف آن روی می آورند، اما به صورت ناخودآگاه به سیگار و نیکوتین موجود در آن اعتیاد پیدا می کنند و همین وابستگی، به تدریج حس لذت را به اعتیاد سوق می دهد، بنابراین باید توجه شود که مصرف دخانیات منجر به آرامش مطلق نمی شود.

وی ادامه داد: افرادی که به مصرف سیگار اعتیاد پیدا می کنند، بیشر از سایر افراد، به مصرف مواد مخدر محرک تمایل نشان می دهند، دلیل آن نیز مقاوم شدن بدن به ماده اعتیادزای سیگار و کشش آنها برای کسب لذت و آرامش بیشتر است.

اسدی با اشاره به اینکه راهکار رهایی از تنش عصبی و استرس ها، سیگار و موادی از این قبیل نیست، خاطرنشان کرد: افراط در مصرف هر نوع ماده ای، فارغ از مفید یا مضر بودن، سبب اعتیاد می شود، بنابراین مردم برای رفع تنش و دغدغه های روانی خود نباید به دنبال راهکارهای موقتی مضر بروند، چراکه بعداز مدتی همین راهکارها، به ایجاد مشکل تازه ای در زندگی شان مبدل می شود.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف کنندگان مواد دخانی در معرض ابتلا به افسردگی هستند، اظهارداشت: براساس برخی مطالعات، علت تاثیر سیگار در بروز افسردگی نیکوتین موجود در آن است، آزمایش ها تایید می کند که نیکوتین موجود در سیگار مانند محرک عمل کرده و موجب آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی در مغز می شود، مغز نیز به این ماده معتاد شده ونمی تواند بدون آن فعالیت طبیعی خود را انجام دهد.

وی گفت: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پس از دود کردن آخرین نخ سیگار مقدار نیکوتین در بدن شروع به کاهش می کند و همین امر در فرد سیگاری موجب بروز اضطراب می شود که ارتباط بسیار نزدیکی با ابتلا به افسردگی دارد، به این ترتیب تغییرات دائمی در سیستم اعصاب که از استعمال سیگار ناشی می شود به بروز افسردگی می انجامد که در طول زندگی با فرد سیگاری می ماند و غلبه بر آن دشوار است.

اسدی تاکید کرد: مواجهه با مسائل و مشکل مختلف در زندگی بار روانی به همراه دارد و ممکن است، روان فرد را به چالش بکشد، بنابراین بهترین راهکار رفع اینگونه تنش ها، مراجعه به مشاور و روانشناس است و باید تاکید کرد که مصرف دخانیات آرامش مقطعی و کوتاه مدت ایجاد می کند، کمااینکه آثار بلند مدت مخربی به همراه خواهد داشت.