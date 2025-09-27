پشت پرده رواج مرموز سیگارهای الکترونیکی در کشور

مهشید عصار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال افزایش سطح سواد سلامت و تقویت قوانین محدودکننده در زمینه فعالیت این کارتلها در کشورهای توسعه یافته، امروزه مافیای عظیم دخانیات با بسیج تبلیغات و انواع ترفند بازاریابی بر روی مخاطب نوجوان و جوان کشورهای در حال توسعه، هدفگذاری و سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: این امر تا جایی پیش رفته که از سالها پیش آمار استعمال دخانیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاهشی شده ولی در کشورهای در حال توسعه به شدت روند افزایشی مشاهده شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول یادآور شد: متأسفانه در کشور ما نیز تمرکز تلاش سوداگران این تجارت سیاه بر ایجاد تنوع محصولات و گسترش انواع سیگار، قلیان سنتی و یا الکترونیکی در میان نوجوانان زن و مرد کاملاً مشهود است.
عصار تصریح کرد: درصورت استمرار موفقیت این روند مافیایی، پیشبینی میشود در آینده کشورهای ایران، پاکستان و مصر به بهترین بازار مصرف فراوردههای گوناگون دخانی در منطقه و جهان تبدیل شوند.
وی عنوان کرد: سیگار برقی (الکترونیکی) یا ویپ، ابزاری است که توسط آن، یک الکترود حرارتی با بخار کردن نیکوتین یا برخی مواد شیمیایی، استعمال دخانیات را شبیهسازی میکند و به دلیل انتقال بو، طعم و مزه سیگار واقعی و یا طعمدار به فرد مصرفکننده، احساس مصرف سیگار دست میدهد.
عصار با بیان اینکه دود مواد معطر موجود در سیگار الکترونیکی نیز سرطانزا بوده و برای سلامت فرد مصرفکننده و اطرافیان مضر است، گفت: همچنین سطح نیکوتین و مواد شیمیایی موجود در سیگارهای الکترونیکی بسیار بالاست و خطر اعتیاد و آسیب به سیستم عصبی، قلب، عروق و ریه نوجوانان و جوانان را که در مراحل پایانی رشد و تکامل جسمی هستند افزایش میدهد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اینکه سیگار الکترونیکی احتمال خطر سکته مغزی را تا ۳۲ درصد افزایش میدهد، افزود: علاوه بر این؛ فرد مصرف کننده در بلندمدت در معرض خطرات قلبی و عروقی و سرطان قرار میگیرد.
عصار در ادامه با تاکید بر لزوم ورود هماهنگ دستگاههای فرهنگی کشور به این موضوع، بیان کرد: متأسفانه مدتی است تبلیغات گسترده و سرمایه گذاری تجاری سودجویان بر روی ترویج سیگار الکترونیکی بین زنان و مردان به ویژه گروه سنی جوان متمرکز شده است.
معاون بهداشت دانشگاه دزفول همچنین با تاکید بر لزوم تقویت قوانین مرتبط با دخانیات و نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط ارگانهای ذیربط، به ممنوعیت واردات تولید و توزیع این سیگارها اشاره کرد و گفت: عرضه سیگار الکترونیکی، به عنوان یک کالای آسیبرسان، یک نوع قاچاق محسوب میشود و توزیع و فروش آن ممنوع است بنابراین کلیه شهروندان میتوانند در صورت مشاهده این تخلف مراتب را به منظور پیگیری به شماره ۱۹۰ گزارش دهند.
