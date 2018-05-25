  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

با نامه وزیر صنعت به وزیر کشور؛

دستورالعمل شناسه دارشدن انواع خودروهای سبک و سنگین ابلاغ شد

دستورالعمل شناسه دارشدن انواع خودروهای سبک و سنگین ابلاغ شد

بر اساس مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر کشور، دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به استناد دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاه های اجرایی در خصوص شناسه دار شدن خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل بار، خودروهای تجاری حمل مسافر، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و موتورسیکلت از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ فرآیند جدید به صورت زیر طی می‌شود:

ثبت و دریافت شناسه کالا توسط دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت

ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شناسه کالا و نمایندگی توسط همان دفتر

ثبت سفارش انواع خودرو تنها از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس شناسه کالا

بررسی ضوابط و مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی

گروه‌های کالایی دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، پوشاک، لوازم خانگی، داروهای دامی و داروهای انسانی از جمله گروه‌های کالایی بودند که شناسه کالا را اخذ کرده و فرآیند واردات و ثبت سفارش آنها با شناسه کالا صورت می‌گیرد. در حال حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس از دریافت شناسه کالای این گروه کالایی، ثبت سفارش خودرو نیز بر اساس شناسه کالا صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4305607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه