دستورالعمل شناسه دارشدن انواع خودروهای سبک و سنگین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به استناد دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاه های اجرایی در خصوص شناسه دار شدن خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل بار، خودروهای تجاری حمل مسافر، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و موتورسیکلت از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ فرآیند جدید به صورت زیر طی می‌شود:

ثبت و دریافت شناسه کالا توسط دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت

ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شناسه کالا و نمایندگی توسط همان دفتر

ثبت سفارش انواع خودرو تنها از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس شناسه کالا

بررسی ضوابط و مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی

گروه‌های کالایی دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، پوشاک، لوازم خانگی، داروهای دامی و داروهای انسانی از جمله گروه‌های کالایی بودند که شناسه کالا را اخذ کرده و فرآیند واردات و ثبت سفارش آنها با شناسه کالا صورت می‌گیرد. در حال حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس از دریافت شناسه کالای این گروه کالایی، ثبت سفارش خودرو نیز بر اساس شناسه کالا صورت خواهد گرفت.