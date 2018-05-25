دستورالعمل شناسه دارشدن انواع خودروهای سبک و سنگین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به استناد دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاه های اجرایی در خصوص شناسه دار شدن خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل بار، خودروهای تجاری حمل مسافر، ماشینآلات راهسازی و معدنی و موتورسیکلت از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ فرآیند جدید به صورت زیر طی میشود:
ثبت و دریافت شناسه کالا توسط دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت
ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شناسه کالا و نمایندگی توسط همان دفتر
ثبت سفارش انواع خودرو تنها از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس شناسه کالا
بررسی ضوابط و مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی
گروههای کالایی دخانیات، تجهیزات دارای سیمکارت، پوشاک، لوازم خانگی، داروهای دامی و داروهای انسانی از جمله گروههای کالایی بودند که شناسه کالا را اخذ کرده و فرآیند واردات و ثبت سفارش آنها با شناسه کالا صورت میگیرد. در حال حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس از دریافت شناسه کالای این گروه کالایی، ثبت سفارش خودرو نیز بر اساس شناسه کالا صورت خواهد گرفت.
