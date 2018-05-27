محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس اظهار داشت: در جلسه ای که چند روز پیش با آقای لاریجانی داشتیم، نسبت به عدم پیگیری موضوعات مهم کشور که در ابتدای مجلس در دستور کار مرکز پژوهش ها قرار داشت انتقاد شد، وی تاکید کرد که از همین الان این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد، یکی از این موضوعات نظام بانکی کشور بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص مهمترین چالش های نظام بانکی گفت: مشکلات تسهیلات دهی، عدم کفایت سرمایه، سود سپرده ها و تسهیلات، عدم سوق دادن نقدینگی به سمت تولید از مشکلات مهم نظام بانکی کشور است.

وی تاکید کرد: طرح نمایندگان برای اصلاح نظام بانکی و استقرار بانکداری اسلامی و همچنین لایحه ای که دولت در این خصوص دارد مبنای جلسه امروز بود. آقای سیف اطلاعاتی در این خصوص ارائه کرد و در نهایت جمع بندی شد، موضوعاتی که از سوی مرکز پژوهش ها به عنوان راهکارهای برون رفت از مشکلات ارائه شده است، توسط بانک مرکزی اجرایی شود. تا بدین وسیله در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی اقدامات عملی انجام شود.

حسینی ادامه داد: لاریجانی اعلام کرد مقام معظم رهبری برای برون رفت از مشکلات اقتصادی دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی را صادر کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اقتصاد ما بانک محور است و مهمترین موضوع اقتصادی مربوط به اداره بانکها است.

وی در جمع بندی این جلسه گفت: مجلس شورای اسلامی ضرب العجل یک ماهه‌ای به رئیس بانک مرکزی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد در راستای نهایی کردن لایحه بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا و برون رفت از مشکلات موجود بانکها تعیین کرد.