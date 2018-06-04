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۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

مشاور عالی سنجش خبر داد؛

افزایش ظرفیت پذیرش کنکور ارشد/ ۴۹ هزار نفر انتخاب رشته کردند

افزایش ظرفیت پذیرش کنکور ارشد/ ۴۹ هزار نفر انتخاب رشته کردند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به صدور مجوز رشته های جدید و انتشار اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷، ظرفیت پذیرش افزایش یافت.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به صدور مجوز رشته های جدید بعد از انتشار دفترچه راهنما برای برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط دفتر گسترش آموزش عالی، اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

وی افزود: از تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۷ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷، تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که از این تعداد ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته، تاکنون ۴۹ هزار و ۱۴ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

توکلی گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ می توانند تا روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ برای انتخاب ۱۰۰ کدرشته از میان کدرشته امتحانی مجاز خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: داوطلبانی که انتخاب رشته کرده اند می توانند با توجه به اصلاحیه منتشر شده نسبت به ویرایش کدرشته های انتخابی خود اقدام کنند.

وی گفت: آن دسته از داوطلبانی که بر اساس کارنامه اعلام نتیجه، مجاز به انتخاب رشته در آزمون شوند و علاقمند به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد باشند نیز ، ضرورت دارد برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد، به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه کنند و بر اساس ضوابط این دانشگاه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

کد مطلب 4313548

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