«مالی سویینی» هفت روز ۲ اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در تالار اصلی روزهای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۱ خرداد و اول تیرماه در ۲ نوبت به صحنه می رود.

براساس برنامه ریزی انجام گرفته نوبت اول اجرای این اثر نمایشی در روزهای یاد شده ساعت ۱۸:۳۰ و نوبت دوم ساعت ۲۱ است. این در حالی است که بلیت نوبت اول اجرای «مالی سویینی» در روزهای یکشنبه ۲۰ و دوشنبه ۲۱ خرداد برای دانشجویان با تخفیف ارائه می شود.

در نمایش «مالی سویینی» که از نهم اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر آغاز کرده امیرآقایی، صابر ابر و الهام کردا به عنوان بازیگر حضور دارند.