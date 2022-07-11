به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرمنتظمی که همچون بسیاری از همکاران خود در دوران کرونا اثری را روی صحنه نبرده بود، حالا مشغول تمرین و آماده‌سازی تازه‌ترین نمایش خویش است که با بازی صابر ابر، سحر دولتشاهی و الهام کردا روی صحنه می‌رود.

گروه اجرایی این نمایش پس از دریافت مجوز نمایشنامه، مشغول تمرین هستند تا بعد از پشت‌سر گذاشتن مرحله بازبینی و دریافت مجوز، اجرای خود را آغاز کنند.

نمایشنامه «کلفت‌ها» نوشته ژان ژنه نویسنده شهیر فرانسوی‌ است و از مهم‌ترین آثار ادبیات نمایشی جهان به شمار می‌آید که تاکنون کارگردانان متعددی آن را روی صحنه برده‌اند.

محمد قدس به عنوان مجری طرح با اجرای این نمایش همکاری دارد و گرافیک و تولید محتوای آن بر عهده «اینجا استودیو» است.

در کارنامه هنری مرتضی میرمنتظمی اجرای نمایش‌هایی همچون «مالی سویینی»، «P2»، «پنج ثانیه برف»، «ابرها»، «فرکانس»، «زن،مرد»، «بکت»، «فاوست» و ... به چشم می‌خورد.

پیش‌تر الهام کردا و صابر ابر در نمایش «مالی سویینی» که اجرای موفقی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر داشت، همکاری داشته‌اند.

تاریخ دقیق اجرای نمایش«کلفت‌ها» همراه با دیگر اعضای گروه اجرایی آن در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.

زهرا اکبری، نقاشی پوستری را که به این خبر پیوست شده، انجام داده است.