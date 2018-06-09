شاخص بورس در کانال ۹۶ هزار واحدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در معاملات روز جاری بورس تهران سرمایه گذاران بورسی بیش از ۹۵۴ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از دو هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود و در ۶۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

در بازار روز شنبه نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص رشد ۷۸ واحدی این متغیر را ثبت کردند. در پایان معاملات امروز شاخص کل در عدد ۹۶ هزار و ۷۷ قرار گرفت و توانست از کانال ۹۵ هزار واحدی خارج شود.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، سایپا و چادرملو داشتند.

همچنین گروه های فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نماد شرکت های پرداخت الکترونیک سامان کیش، گروه صنعتی بارز، سیمان شاهرود، سیمان غرب، دوده صنعتی پارس، لیزینگ خودرو غدیر و سیمان شمال بود.

در مقابل نماد شرکت های آلومینیوم ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، نیرو محرکه، پارس خودرو، مهرکام پارس، سایپا دیزل و پتروشیمی آبادان با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

سرمایه گذاران بورسی امروز برای خرید سهام پرداخت الکترونیک سامان کیش، اوراق صکوک مخابرات، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، واحدهای صندوق امین یکم، اوراق صکوک سایپا و سهام پتروشیمی شیراز بیشترین تقاضا را ثبت کردند.

در مقابل بیشترین عرضه ها در نمادهای اوراق صکوک سایپا، اوراق مشارکت رایان سایپا، اوراق مشارکت شهرداری تهران، سهام آلومینیوم ایران و واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر ثبت شد.

در پایان معاملات امروز بانک صادرات با معامله بلوکی ۸۵ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و ایران ترانسفو با معامله بلوکی بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.