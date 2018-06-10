در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF پلاکاردهایی به دست گرفته و چندین طومار را در صحن مجلس پهن کردند. اقدامی که با عصبانیت و تذکر تند لاریجانی همراه شد. لاریجانی گفت: مجلس جای این کارها نیست. شما حقوق میگیرید که حرف بزنید. با زور که نمیشود بقیه را قانع کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF پلاکاردهایی به دست گرفته و چندین طومار را در صحن مجلس پهن کردند. اقدامی که با عصبانیت و تذکر تند لاریجانی همراه شد. لاریجانی گفت: مجلس جای این کارها نیست. شما حقوق میگیرید که حرف بزنید. با زور که نمیشود بقیه را قانع کرد.
کد مطلب 4317032
در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF پلاکاردهایی به دست گرفته و چندین طومار را در صحن مجلس پهن کردند.
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