در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF پلاکاردهایی به دست گرفته و چندین طومار را در صحن مجلس پهن کردند. اقدامی که با عصبانیت و تذکر تند لاریجانی همراه شد. لاریجانی گفت: مجلس جای این کارها نیست. شما حقوق می‌گیرید که حرف بزنید. با زور که نمی‌شود بقیه را قانع کرد.

