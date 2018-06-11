تیم بازنده، برنده است!

به گزارش خبرنگار مهر، «آدم گاهی اشتباه می‌کنه» عنوان کتاب اول از مجموعه ۷ جلدی «تیم بازنده» است که توسط کتاب‌های زرافه، واحد کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق منتشر شده است.

شخصیت اصلی این مجموعه، پسربچه‌ای بازیگوش و بامزه به نام «تیم» است که دست‌نوشته‌های طنزآمیزش را در این کتاب می‌خوانیم. «تیم» پسری معمولی نیست، دوست صمیمی‌اش یک خرس قطبی به نام «بزرگ» است. علاوه بر این او آژانس کارآگاهی دارد و پرونده‌های مختلفی را دنبال می‌کند.

از بررسی پرونده گم شدن شکلات‌های دوستش تا مقابله با دختری که او هم ادعای کارآگاهی دارد، از جمله ماجراهایی است که تیم و دستیارش بزرگ را درگیر قصه‌های خنده‌داری می‌کند که برای گروه سنی کودک سرگرم‌کننده و آموزنده است.

مجموعه «تیم بازنده» توسط استفان پاستیس نوشته و تصویرسازی شده و مریم فتاح‌زاده ترجمه اثر حاضر را بر عهده داشته است. کتاب‌های زرافه با همکاری آژانس ادبی «مداد آبی» در چهارچوب قانون بین‌المللی حق انحصاری نشر (copyright) امتیاز انتشار ترجمه فارسی این کتاب را از نویسنده آن به‌صورت انحصاری خریداری کرده است.

آموزش‌ مهارت‌های اجتماعی و اقتصادی به کودکان از جمله موضوعات مطرح شده در این مجموعه کتاب‌هاست. تیم، شخصیت اصلی داستان به دنبال کسب درآمد و آموزش مهارت‌های مختلف برای رونق کسب‌وکار کودکانه‌اش است.

نحوه مواجه تیم با مشکلاتش در رابطه با دوستان، مدرسه، خانه، خانواده و پیدا کردن راه‌حلی خلاقانه به سبک خودش، خوانندگان کتاب را می‌خنداند و به کودکان ابزاری برای پیروزی بر مشکلات‌شان پیشکش می‌کند.

«آدم گاهی اشتباه می‌کنه» در ۲۷۲ صفحه و با قیمت ۲۳ هزار تومان توسط کتاب‌های زرافه در بهار ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است. جلد دوم و سوم این مجموعه نیز به زودی توسط این موسسه انتشاراتی منتشر خواهد شد.