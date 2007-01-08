  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۳۸

/رقابتهای چهارجانبه فوتبال امارات/

پیروزی هامبورگ مقابل تیم ملی ایران در نیمه اول / مهدوی کیا مقابل ایران

پیروزی هامبورگ مقابل تیم ملی ایران در نیمه اول / مهدوی کیا مقابل ایران

دیدار تیم های ملی فوتبال کشورمان و هامبورگ در چارچوب رقابتهای فوتبال چهارجانبه امارات در نیمه اول با برتری تیم هامبورگ به پایان رسید .

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار که در ورزشگاه النصر امارات و در حضور 5 هزار تماشاگر برگزار شد ، تیم هامبورگ نیمه اول را با نتیجه یک برصفر به سود خود به پایان برد.

تک گل تیم هامبورگ در دقیقه 29 توسط "گوئه ره رو" به ثمر رسید. ارسال واندرفارت از جناح راست با اشتباه طالب لو در خروج از دروازه باعث شد تا مهاجم تیم هامبورگ با ضربه سر دروازه تیم ایران را بازکند.

دراین نیمه مهدی مهدوی کیا با پیراهن شماره 7 تیم هامبورگ مقابل ایران قرارگرفت، همچنین حسین کعبی تنها بازیکن اخطاری نیمه اول این دیدار بود .

کد مطلب 431873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها