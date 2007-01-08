پیروزی هامبورگ مقابل تیم ملی ایران در نیمه اول / مهدوی کیا مقابل ایران

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار که در ورزشگاه النصر امارات و در حضور 5 هزار تماشاگر برگزار شد ، تیم هامبورگ نیمه اول را با نتیجه یک برصفر به سود خود به پایان برد.

تک گل تیم هامبورگ در دقیقه 29 توسط "گوئه ره رو" به ثمر رسید. ارسال واندرفارت از جناح راست با اشتباه طالب لو در خروج از دروازه باعث شد تا مهاجم تیم هامبورگ با ضربه سر دروازه تیم ایران را بازکند.

دراین نیمه مهدی مهدوی کیا با پیراهن شماره 7 تیم هامبورگ مقابل ایران قرارگرفت، همچنین حسین کعبی تنها بازیکن اخطاری نیمه اول این دیدار بود .