مواضع آنگلا مرکل قابل تحسین است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکسیس سیپراس»نخست وزیر یونان در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ در خصوص اوضاع مهاجران اظهار داشت: پدیده مهاجرت از جمله مواردی است که باید از سوی کشورهای اروپایی جدی قلمداد شده و راهکارهای موثر درباره آن به کار گرفته شود.

وی با اشاره به درخواست مرکل برای برگزاری نشست ویژه برخی از اعضای اتحادیه اروپا به منظور بررسی وضعیت مهاجران تاکید کرد: مواضع صدر اعظم آلمان در قبال مهاجرت قابل تحسین است. مرکل مخالف یکجانبه گرایی در امور داخلی اروپا است.

نخست وزیر یونان همچنین از حضور آتن در نشست ویژه پیشنهادی مرکل خبر داد.

مرکل در این باره عنوان کرده بود که چالش مهاجرت برای اروپا نیاز به اقدامی جمعی دارد و کشورهای اتحادیه اروپا باید با اتخاذ راهکاری واحد به راه حلی نتیجه بخش دست پیدا کنند.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است اواسط ماه آتی میلادی نشستی با موضوع مهاجرت به اروپا برگزار کنند.