سال گذشته روزی ۳۶ کلاس درس در کشور ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نوسازی مدارس از ابتدای امسال اعلام کرده بود که در سال گذشته ۱۳۲۳۰ کلاس درس در سال ۱۴۰۲ به همت خیران مدرسه ساز به بهره برداری رسیده که به عبارتی روزی ۳۶ کلاس برای دانش آموزان ساخته شده است.

در همین راستا نشست خبری حمیدرضا خان محمدی مدیرعامل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور عصر امروز برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری به این موضوع اشاره شد که سال ۱۴۰۲ سهم خیرین مدرسه‌ساز ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود که به ثبت رسید و آنان به تعهدات خود عمل کردند و در حال حاضر پروژه‌های مدرسه سازی با همین مبالغ در حال اجرا است.

جعفری مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز در ابتدای این نشست خبری با اشاره به اینکه خداوند ما را موظف به دعوت به خیر کرده است؛ گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید از جمله کسانی باشید که مردم را به کار خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند. امیدواریم که همه ما بتوانیم مردم را به کار خیر دعوت کنیم.

دولت به تعهدات خود عمل نکرد

وی افزود: دولت قرار بود به میزان آورده خیران، آورده داشته باشد که متأسفانه دولت نتوانست کمک‌های خود را به مبلغ متعهد شده ۱۱ میلیارد تومان برساند.

جعفری گفت: باید از خیران مدرسه ساز و ایرانیان خارج از کشور قدردانی کنیم. در همین راستا همایشی را خواهیم داشت تا بتوانیم حرکتی را در جهت کمک به ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم.

شهریار صالحانی مدیر کل حوزه ریاست سازمان نوسازی مدارس هم به این موضوع اشاره کرد که بدون کمک خیران این حجم عظیم از مدرسه سازی ممکن نبود.

صالحانی افزود: همه ما مدیران، کارمندان و اصحاب رسانه هم می‌توانیم در این حرکت عظیم ملی مدرسه سازی کمک کنیم. اگر پول چندانی هم نداریم جامعه و آحاد مردم را تشویق کنیم به هر میزان که می‌توانند در مدرسه سازی کمک کنند.

حمیدرضا خان محمدی هم در این نشست خبری با طرح این سوال که چرا خیران به مدرسه سازی کمک می‌کنند؛ گفت: خیران تنها با ایمان الهی و برای مردم در این راه مدرسه سازی گام نهادند. البته ما هم در دولت و بر اساس برنامه هفتم باید تعهدات خود را به ۶ میلیارد تومان برسانیم.

خان محمدی تاکید کرد: در سال گذشته ۴۴ پروژه کاملاً مردمی ساخته شده و ۱۴۷۰ پروژه مشارکتی بوده است؛ باید عدد سهم دولت را افزایش دهیم و پروژه‌های نیمه تمام را با کمک جشنواره خیرین مدرسه ساز و مشارکت بیشتر دولت به اتمام برسانیم.

بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور در حال حاضر در استان‌های مختلف در حال برگزاری است و اختتامیه آن تیر سال جاری در تهران و باحضور مقامات ارشد کشوری برگزار خواهد شد.