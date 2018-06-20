به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در شورای اداری استان کرمانشاه و همایش چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز همه چیز در دنیا با انقلاب محک می‌خورد ،یا با ما همسو هستند که در آنصورت خدایی و انقلابی هستند و یا برخلاف ما عمل می‌کنند که کفار را تشکیل می‌دهند.



وی افزود: انقلاب امام راحل انقلابی خدایی بود و از جنس دنیایی نیست، لذا علت ماندگاری این انقلاب با همه این دشمنی‌ها و فشارها خدایی بودن باطن انقلاب است و انقلاب در طول این سال‌ها به خاطر ایمان مردم به این امر ماندگار شده است.



رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه امروز انقلاب، فرد مومن می‌خواهد و مومن پایدار می‌ماند و آنها که سست و متزلزل می‌شوند بهره‌ای از نظام نخواهند برد، گفت: کرمانشاه را در دوران دفاع مقدس با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ام و به وفاداری مردم کرمانشاه پای انقلاب افتخار می‌کنم.



فتاح شکست دشمن در عملیات مرصاد را کاری الهی و رقم خوردن این پیروزی را به خاطر پایبند بودن به مبانی دینی و معارف اسلامی مردم دانست و بیان داشت: موقعیت ممتاز ما در جهان به خاطر داشتن ولایت است که از هر چیزی بالاتر است و دشمنی‌های امروز ترامپ با کشور ما بر سر همین مسئله است.



وی اشاره‌ای به پیش بینی رهبر انقلاب به نابودی اسراییل طی ۲۵ سال آینده داشت و تصریح کرد: سال به سال این پیش‌بینی در حال تحقق است، چرا که وعده مردی صادق است.



رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: امروز تنها نظامی که مبلغ دین خداست و طرفدار مظلوم و حرف خدایی می‌زند انقلاب است و رهبر انقلاب اسوه صبر و ایستادگی است و باید ما نیز پیرو ایشان باشیم چرا که امروز به صبر بیش از هر زمانی نیاز داریم.



وی بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به حفظ وحدت، گفت: دشمن درصدد ایجاد تفرقه بین قومیت های مختلف است لذا حفظ وحدت بسیار بااهمیت است، اگر دشمن معیشت و اقتصاد را نشانه رفته بخاطر آن است که فکر کرده می‌تواند از این طریق مردم را از انقلاب دور کند اما کورخوانده است.



فتاح تصریح کرد: دشمن وقتی راهپیمایی روز قدس را پرشور دید تهمت‌ها را شروع کرد که کمیته امداد به مردم غزه افطاری داده است این در حالی است که ما شرعا مجاز نیستیم صدقات مردم را جایی دیگر هزینه کنیم.



رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: با توجه به شیطنت‌های دشمنان نسبت به عدم پرداخت فطریه از طرف مردم، ما شاهد بودیم که امسال نسبت به سالهای گذشته فطریه جمع‌آوری شده رشدی بیش از 30 درصد داشت.



وی بیان داشت: باید بگویم دل همه مسؤولین با کرمانشاه است و استاندار کرمانشاه نیز در مدیریت زلزله ثابت کرد که در پیگیری امور شب و روز نمی‌شناسد، پای کار است و حوصله‌اش تمام نشدنی است، ملت باید بدانند که چه خدماتی به مردم عزیز مناطق زلزله‌زده ارائه شده است.

فتاح خاطرنشان کرد: کمکهای مردمی برای کمک به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه به کمیته امداد، با درایت و دقت نظر و با هماهنگی استاندار محترم کرمانشاه دقیقا در محل‌های مورد نظر کمک کنندگان هزینه می‌شود و مردم به شایعات توجه نکنند.



رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: به مددجویان مناطق زلزله زده این نوید را می‌دهیم که تا پایان امسال تمام خانه‌های آنها ساخته خواهد شد.