مهلت تکمیل فرم صلاحیت عمومی داوطلبان دکتری ۹۷ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶ با حضور ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در ۵۵ شهر و ۱۱۷ حوزه امتحانی کشور به طور همزمان برگزار شد.

تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۴۶ هزار و ۸۸۵ نفر غایب بودند.

از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این میان تعداد ۷۳ هزار و ۶۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته های محل های دوره روزانه و سایر دوره ها و تعداد ۱۰۰ هزار و ۸۳ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته محل های غیر روزانه یا به عبارت دیگر سایر دوره ها شدند.

پس از انتخاب رشته داوطلبان مجاز، تعداد ۵۹ هزار و ۳۸۶ داوطلب از داوطلبان انتخاب رشته کننده در کدرشته محل های انتخابی دارای حد نصاب نمره علمی لازم شدند.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری منتشر شده است و این داوطلبان علاوه بر مدارک اعلام شده باید فرم صلاحیت عمومی خود را تکمیل کنند.

با توجه به تماس مکرر داوطلبان در خصوص تمدید مدت زمان تکمیل فرم صلاحیت عمومی، امکان استفاده از این برنامه تا ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ تمدید شده است. داوطلبانی که تاکنون فرم صلاحیت عمومی خود را تکمیل نکرده اند، می­ توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق ورود به کارنامه، فرم صلاحیت عمومی خود را تکمیل کنند.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دوره دکتری در دهه اول شهریور ماه ۹۷ از سوی سازمان سنجش اعلام می شود.