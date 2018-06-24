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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

فردا در کمیسیون صنایع؛

وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس دعوت شد

وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس دعوت شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس به کمیسیون صنایع دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون در روز دوشنبه ۴ تیرماه جاری دعوت کرده است.

قرار است وزیر ارتباطات در این جلسه به سوالات نمایندگان مردم در مجلس پاسخ دهد.

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات نادر قاضی پور نماینده ارومیه، احمد بیگدلی وحسن لطفی نمایندگان خدابنده و رزن، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، هدایت ا...خادمی نمانیده ایذه و باغملک و سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین، آبیک و البرز انجام گرفته است.

کد مطلب 4329418

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