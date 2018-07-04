تغییرات در کابینه دولت به وقتش صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات در کابینه و اختلاف وزرا اظهار داشت: رییس جمهور متناسب با ضرورت ها تغییراتی می دهند منتهی موضوعی که الان در رسانه ها مطرح می شود گمانه زنی های رسانه ای است.

وی در خصوص زمان این تغییرات در کابینه گفت: به وقتش صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت درخصوص گفت‌وگوی محمود واعظی با محمدباقر قالیباف برای تصدی پست معاون اولی رئیس‌جمهور نیز گفت: اینها اخباری است که همکاران شما خبر می‌کنند و قرار نیست به همه شایعه‌ها پاسخ داده می‌شود.

وی همچنین در خصوص احتمال رفتنش از سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: این هم از همان دست خبرهاست که پایه و اساسی ندارد.

نوبخت در خصوص مصوبات امروز هیئت وزیران با بیان اینکه امروز تصویب کردیم که همه زارعین عزیزی که در حوادث طبیعی و غیر مترقبه دچار خسارت شدند تا دو سال همه وام هایشان تمهیل شود، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه موظف شد که اصل و سود و همچنین همه جرائمی که به تاخیر و تعویق دوساله مربوط می‌شود و مابه التفاوت سود آن را پرداخت کند. مسئله انتقال برخی واحدها از مرکز به حاشیه و همچنین اینکه کارت بازرگانی که صادر می‌شود به صورت تخصصی درباره اش عمل شود و اینکه یک نفر نتواند از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند تا نظمی به کار تجارت در کشور داده شود از جمله مسائل مطرح شده در هیئت وزیران بود.

وی افزود: در ارتباط با کاهش آسیب های اجتماعی مقرر شد که حداقل ۸۰ میلیارد تومان را برای تجهیز اردوگاه هایی که به عنوان کمپ می توان معتادان را در آن درمان کرد، اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی پیرامون زمان پرداخت ما به التفاوت افزایش حقوق خاطرنشان کرد: این اعتبار از سه ماهه قبل در حساب همه وزارتخانه ها بود، در دو ماه اول با توجه به اینکه این افزایش باید به صورت پلکانی عمل می شد مقرر بود که یک استفسار از مجلس انجام شود که انجام شد و در اعمال این اصلاحات براساس تفسیر مجلس باید احکام همکاران ما در دستگاه های اداری اصلاح می شد که امیدوارم انجام شده باشد.

نوبخت ادامه داد: آنچه مهم است تامین اعتبار و پرداخت این ها به دستگاه هاست که انجام شده و من از همه دستگاه های دولتی انتظار دارم که اگر تا به حال به هر دلیلی اصلاح احکام را انجام نداده‌اند، سریعا ظرف چند روز انجام دهند تا ما برای پرداخت حقوق تیرماه این افزایش سنواتی را که پرداخت نشده بود را پرداخت کنیم.



سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت برای کاهش هزینه سفرهای خارجی اعضاء هیات دولت، گفت: فراتر از مصادیقی که رئیس جمهور بیان کردند برای صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عمرانی الزام داریم و با توجه به اینکه احتمال کاهش منابع ارزی یا ریالی ما در آینده وجود دارد، باید برای عدم تحقق منابع بودجه های اضطراری داشته باشیم، به این جهت الان دو بودجه اضطراری با مقادیری از صادرات تهیه کردیم و این موارد در شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه توسط سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.

وی در پایان نیز در مورد انتشار اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند نیز گفت: اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی موظف شدند کسانی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند اسامی شان اعلام شود تا جامعه بداند که چه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، گامی در جهت شفاف سازی است.