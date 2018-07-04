به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر عُروتی موفق ظهر امروز در نشست خبری در دانشگاه بوعلیسینا در پاسخ به سؤالی مبنی بر حواشی برگزاری یک نمایش در جشن فارغالتحصیلی این دانشگاه در شب گذشته گفت: به گروه نمایش تذکر داده شد.
وی افزود: این گروه قرار بود امشب نیز در دانشگاه اجرا داشته باشند که اجرای آنها لغو شد.
معاون فرهنگی دانشگاه بوعلیسینا خاطرنشان کرد: این گروه نمایش یک گروه رسمی از صدا و سیما بودهاند و طی تعهداتی که به دانشگاه ارائه کرده بودند، قرار بود برای اجرا، تمام جوانب را در نظر گیرند، اما متأسفانه فیالبداهه در اجرا جملاتی را مطرح کردند.
به گفته عروتی موفق، تذکرات لازم داده شده است.
وی اظهار کرد: برنامههای دانشگاه که در سطح گسترده انجام میشود، ممکن است با سلایق و علاقههای افراد مختلف متفاوت باشد، اما دانشگاه بوعلیسینا به دنبال انجام برنامههای فرهنگی تقاضامحور و دانشجومحور است.
معاون فرهنگی دانشگاه بوعلیسینا تصریح کرد: این دانشگاه بیش از ۶۰ انجمن علمی دانشجویی، ۴ تشکل سیاسی با گرایشهای مختلف، ۱۹ کانون فرهنگی هنری و ۳۰ نشریه فعال دانشجویی است.
