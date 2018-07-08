کلنگ زنی طرح ساماندهی اطراف مسجد جامع دوره سلجوقی گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جمالی در حاشیه کلنگ زنی ساماندهی اطراف مسجد جامع (سلجوقی) گلپایگان که صبح امروز با حضور مدیران ادارات راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری و جمعی از کسبه و بازاریان شهرستان صورت گرفت، با بیان اینکه ساماندهی اطراف این مسجد تاریخی از جمله طرح ها و پروژه های بازآفرینی شهری در سال ۹۷ است، اظهار داشت: این پروژه یکی از ۷ پروژه مد نظر قرار گرفته طی سال گذشته است که برای طرح بازآفرینی تعریف شده است.

وی افزود: کلنگ زنی و اجرای طرح ساماندهی اطراف مسجد جامع دوره سلجوقی گلپایگان که از آثار تاریخی دارای قدمت است و ارزش بالایی از نگاه باستان شناسان دارد و طی ایام مختلف سال جهانگردان و ایرانگردان بسیاری برای بازدید از آن به این شهرستان مراجعه دارند، به مناسبت ۱۴ تیر روز شهرداری ها صورت می گیرد.

شهردار گلپایگان با تأکید بر اینکه کسبه و بازاریان با حضور در این آیین در جریان بحث بازآفرینی طرح اطراف مسجد جامع هستند که در مجاورت بازار تاریخی شهرستان قرار دارد و همکاری خوبی در این راستا با پرسنل و تسهیل گران بحث پروژه بازآفرینی دارند، تصریح کرد: کسبه و بازاریان در جریان کم و کیف پروژه قرار دارند و با شروع کار اطراف مسجد جامع و در حوزه بازار، پروژه آتی ما محور بازار با همکاری کسبه این مناطق خواهد بود.

وی در راستای مختصات و اقدامات ساماندهی اطراف مسجد جامع تاریخی گلپایگان اظهار داشت: محوطه سازی بنای مسجد جامع به مساحت ۵۴۰ متر مربع و طرح آن به صورت خشت قدیمی خواهد بود و همچنین نور پردازی در آن به مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع صورت خواهد گرفت که با توجه به قرار گرفتن مصلی در کنار این بنا، نمای مصلی شهر نیز به مساحت یک هزار و ۲۵۰ متر مربع در طرح نورپردازی قرار می گیرد.

جمالی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد کرد که از محل بودجه بازآفرینی شهرداری گلپایگان تخصیص می یابد و در مدت یک ماه به طول می انجامد.