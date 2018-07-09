  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت؛

بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده مشکلی ندارند

بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده مشکلی ندارند

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده گفت: بیماران دیالیزی و پیوندی در مناطق زلزله زده کرمانشاه، برای دریافت خدمات درمانی مشکلی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب قدیمی با بیان اینکه امکانات موجود برای دیالیز بیماران دیالیزی کافی است، درخصوص اقدامات درمانی که در راستای خدمات رسانی به بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده کرمانشاه صورت گرفته است، گفت: قبل از وقوع زلزله در مناطق سرپل ذهاب و قصرشیرین ۱۰ دستگاه دیالیز وجود داشت که بعداز وقوع زلزله، ۸ دستگاه جدید دیالیز نیز در بیمارستان بانگر سرپل ذهاب راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه تمام تجهیزات بخش دیالیز بیمارستان های سرپل ذهاب و قصر شیرین در جهت خدمت رسانی به بیماران نیازمند تامین شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ۶۰ بیمار دیالیزی در مناطق زلزله زده وجود دارد که خدمات خود را بدون کم و کاست دریافت می کنند. 

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در مناطق زلزله زده با تاکید براینکه امکانات موجود برای دیالیز بیماران دیالیزی کافی است، گفت: بیماران دیالیزی و بیماران پیوندی در مناطق زلزله زده کرمانشاه در دریافت خدمات درمانی خود با مشکلی مواجه نبوده و روند ارائه خدمات بدون هیچگونه مشکلی ادامه دارد.

کد مطلب 4342398
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها