بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده مشکلی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب قدیمی با بیان اینکه امکانات موجود برای دیالیز بیماران دیالیزی کافی است، درخصوص اقدامات درمانی که در راستای خدمات رسانی به بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده کرمانشاه صورت گرفته است، گفت: قبل از وقوع زلزله در مناطق سرپل ذهاب و قصرشیرین ۱۰ دستگاه دیالیز وجود داشت که بعداز وقوع زلزله، ۸ دستگاه جدید دیالیز نیز در بیمارستان بانگر سرپل ذهاب راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه تمام تجهیزات بخش دیالیز بیمارستان های سرپل ذهاب و قصر شیرین در جهت خدمت رسانی به بیماران نیازمند تامین شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ۶۰ بیمار دیالیزی در مناطق زلزله زده وجود دارد که خدمات خود را بدون کم و کاست دریافت می کنند.

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در مناطق زلزله زده با تاکید براینکه امکانات موجود برای دیالیز بیماران دیالیزی کافی است، گفت: بیماران دیالیزی و بیماران پیوندی در مناطق زلزله زده کرمانشاه در دریافت خدمات درمانی خود با مشکلی مواجه نبوده و روند ارائه خدمات بدون هیچگونه مشکلی ادامه دارد.