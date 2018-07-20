جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی اظهار کرد: در مجموع واگذاری ها دسته ای از بنگاه ها هستند که به صورت یارانه ای به مردم عرضه می شوند اگر قرار باشد این شرکت ها را به شکلی که الان خدمات ارائه می دهد واگذار کنیم، نه تنها به نفع بخش خصوصی نخواهد بود بلکه مردم نیز منتفع نخواهند شد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر قیمت برق یک چهارم قیمت واقعی است و دولت خود هزینه برق را می پردازد از این رو بخش خصوصی حاضر نیست شرکت های توزیع برق را از ما بخرد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد با شرایط فعلی این شرکت ها را واگذار کنیم دولت باید یارانه این بخش را حذف کند تا بخش خصوصی به قیمت واقعی برق را به مردم عرضه کند.

سبحانی تصریح کرد: زمانی که این اتفاق بیفتد قطعا قشار زیادی به مردم وارد می شود از این رو اگرچه واگذاری شرکت توزیع برق منطقه ای در لیست واگذاری های سال ۹۷ قرار دارد اما ابتدا باید مساله یارانه ای بودن این شرکت ها حل و به نوعی این حوزه تعیین تکلیف و ساماندهی شود.

وی در خصوص اینکه آیا ساماندهی نحوه توزیع برق در دست بررسی قرار دارد؟ گفت: سازمان خصوصی سازی تنها وظیفه عرضه شرکت ها را بر عهده دارد از این رو دولت و وزارت خانه مربوطه باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی افزود: البته جلسات کارشناسی برگزار می شود و اصل واگذاری شرکت های توزیع برق در دستور کار قرار دارد اما اینکه این واگذاری به چه صورتی اتفاق اقتد باید دولت و وزارت خانه مربوطه اعلام کنند.

وی یادآور شد: به هر حال تا زمانی که قیمت تمام شده برق تعیین تکلیف نشود و برای یارانه ای بودن این بخش تدبیری اندیشیده نشود نمی توان شرکت های توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کرد.