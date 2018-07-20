به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری اظهار داشت: با عنایت به راهبرد این سازمان مبنی بر بهینه سازی سرویس ها، فرآیندها و هدفگذاری دستیابی به رضایت مخاطبین، سرویس نوبت دهی آنلاین شعب بیمه ای راه اندازی شد.

وی افزود: این سرویس با هدف مدیریت بهینه تقاضاها و تخصیص ظرفیت مناسب در شعب و جلوگیری از اتلاف وقت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و با گستره پوشش خدمات ٢٢‌گانه تعریف شده است.

معیری تصریح کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی http://reserve.tamin.ir نسبت به اخذ نوبت و سپس مراجعه حضوری اقدام کنند.