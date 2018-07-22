تصادف فوتی عابر پیاده در بزرگراه همت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: ساعت ۱۵روز گذشته دربزرگراه همت محدوده جنت اباد شاهد برخورد یک دستگاه سواری l۹۰ با عابر پیاده بودیم که براثر آن عابر پیاده در دم فوت کرد، علت تصادف عدم توجه به جلو از سوی راننده سواری شخصی است.

برابر ماده۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در هر حال می بایستی راننده توجه کافی به جلوی وسیله نقلیه داشته باشد و مواردی که باعث حواس پرتی و تصادف می شود شامل استفاده از تلفن همراه، صحبت کردن با سرنشین خودرو خوردن و آشامیدن و مواردی مانند آن است، لذا به رانندگان توصیه می شود از انجام این گونه کارها خودداری کنند. مخصوصا استفاده از تلفن همراه می تواند باعث عدم توجه کافی راننده به جلوی وسیله نقلیه شده و احتمال تصادف را افزایش دهد.

برابر جدول جرایم تخلفات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی به میزان یک میلیون ریال شامل اعمال مقررات می شود و اگر در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر باشد شامل ۳نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی می شود، لذا توصیه اکید راهور به رانندگان عدم استفاده از تلفن همراه است.