عراق حریف هندبال ایران برای کسب جایگاه پنجم آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال جوانان کشورمان بعد از دو تساوی مقابل ژاپن و قطر و یک شکست برابر عربستان به عنوان تیم سوم جدول مرحله دوم باید برای کسب رتبه پنجم آسیا عصر فردا سه شنبه به مصاف تیم عراق برود.



هندبالیست‌های کشورمان در دور مقدماتی مسابقات آسیا مقابل تیم های عمان، یمن و هند به پیروزی دست یافته بودند.



با پایان یافتن مرحله دوم رقابت‌های هندبال جوانان آسیا، چهار تیم عربستان، بحرین، ژاپن و کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی رسیدند.



شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا از ۲۵ تیر الی هشتم مردادماه در عمان برگزار می شود. این رقابتها جنبه انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال ۲۰۱۹ را دارد.