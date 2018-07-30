کمک یک میلیارد دلاری عربستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، همزمان با پیروزی «عمران خان» رهبر حزب «تحریک انصاف» پاکستان در انتخابات این کشور، عربستان سعودی ضمن اعلام همکاری های بیش از پیش با دولت جدید اسلام آباد، یک میلیارد دلار به پاکستان کمک کرد.

این کمک در راستای کاهش روند نزولی ذخایر خارجی پاکستان صورت گرفته است. پیش از این نیز چین یک میلیارد دلار به پاکستان قرض داد تا این کشور روند نزولی ذخایر خارجی خود را تقویت کند. این وام نشان می‌دهد که وابستگی اسلام‌آباد به وام‌های چین برای جبران کاهش ذخایر ارزی خود روبه افزایش است.

با احتساب وام یک میلیارد دلاری چین به پاکستان، مجموع وام‌های چین به پاکستان در سال مالی جاری که در ماه ژوئن به پایان می‌رسد، ۵ میلیارد دلار است. یک منبع در وزارت اقتصاد پاکستان اعلام کرد که در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری، چین ۵/ ۱ میلیارد دلار به پاکستان قرض داده است.

منبع دیگر وزارت دارایی پاکستان گفت: پاکستان در این بازه زمانی ۹/ ۲ میلیارد دلار از بانک‌های تجاری که عمدتا بانک‌های چینی هستند، وام گرفته است. بر همین اساس، چین در راستای پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان که ۵۷ میلیارد دلار ارزش دارد، سعی می‌کند اقتصاد پاکستان را تقویت کند؛ اما کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که این کمک‌های چین به پاکستان کافی نیست و بعد از انتخابات ملی ۲۵ جولای سال‌جاری میلادی، دولت جدید پاکستان احتمالا به‌دنبال دومین بسته کمک مالی خود از صندوق بین‌المللی پول خواهد بود. اولین بسته کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به پاکستان در سال ۲۰۱۳ میلادی به ارزش ۷/ ۶ میلیارد دلار بود.