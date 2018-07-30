به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو فراکسیون اهل سنت، افزود: تشکیل مکرر این جلسات موجب یادآوری مسائل و مشکلات و سبب افزایش تلاش برای حل و رفع آنها خواهد شد.
وی، جامعه اهل سنت را ظرفیت عظیم و ارزشمند دانست و گفت: بسیاری از نخبگان کشور اهل سنت هستند و در بین فرهنگیان اهل سنت، دلسوزان بسیاری داریم.
بطحایی تصریح کرد: تلاش میکنیم نهادهای مؤثر در بهکارگیری نیروهای اهل سنت را متقاعد کنیم تا از پتانسیل این نیروها به نحو شایسته استفاده شود.
وی گفت: در سطح ملی هیچکس سلیقه خود را جایگزین ضابطه نمیکند؛ البته ممکن است در برخی مناطق کوچک چنین اتفاقهایی بیفتد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: شیوه بهکارگیری نیروها در مناطق مرزی و محروم سختگیرانه نخواهد بود.
وی با اشاره به موضوع تدریس به زبان قومی و محلی گفت: بر اساس قانون اساسی در مناطق دو زبانه باید آموزشها به زبان رسمی صورت گیرد اما نباید از اهمیت زبان قومی در فرآیند آموزش غافل شویم، بنابراین تقویت زبانهای بومی و محلی را در کنار زبان رسمی کشور خواهیم داشت.
بطحایی افزود: بومیگزینی در فرآیند جذب نیروهای آموزش و پرورش در دستور کار است و همین برنامه را در مناطق اهل سنت نیز خواهیم داشت تا مشکلات عدم حضور نیروهای بومی در این مناطق رفع شود.
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