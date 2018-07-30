  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

بطحایی در دیدار با فراکسیون اهل سنت مجلس تاکید کرد؛

تقویت زبان‌های بومی و محلی در کنار زبان رسمی کشور

تقویت زبان‌های بومی و محلی در کنار زبان رسمی کشور

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با فراکسیون اهل سنت مجلس بر تقویت زبان‌های بومی و محلی در کنار زبان رسمی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌ و پرورش در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو فراکسیون اهل سنت، افزود: تشکیل مکرر این جلسات موجب یادآوری مسائل و مشکلات و سبب افزایش تلاش برای حل و رفع آنها خواهد شد.

وی، جامعه اهل سنت را ظرفیت عظیم و ارزشمند دانست و گفت: بسیاری از نخبگان کشور اهل سنت هستند و در بین فرهنگیان اهل سنت، دلسوزان بسیاری داریم.

بطحایی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم نهادهای مؤثر در به‌کارگیری  نیروهای اهل سنت را متقاعد کنیم تا از پتانسیل این نیروها به نحو شایسته استفاده شود.

وی گفت: در سطح ملی هیچکس سلیقه خود را جایگزین ضابطه نمی‌کند؛ البته ممکن است در برخی مناطق کوچک چنین اتفاق‌هایی بیفتد.

وزیر آموزش‌ و پرورش در ادامه افزود: شیوه به‌کارگیری نیروها در مناطق مرزی و محروم سخت‌گیرانه نخواهد بود.

وی با اشاره به موضوع تدریس به زبان قومی و محلی گفت: بر اساس قانون اساسی در مناطق دو زبانه باید آموزش‌ها به زبان رسمی صورت گیرد اما نباید از اهمیت زبان قومی در فرآیند آموزش غافل شویم، بنابراین تقویت زبان‌های بومی و محلی را در کنار زبان رسمی کشور خواهیم داشت.

بطحایی افزود: بومی‌گزینی در فرآیند جذب نیروهای آموزش‌ و پرورش در دستور کار است و همین برنامه را در مناطق اهل سنت نیز خواهیم داشت تا مشکلات عدم حضور نیروهای بومی در این مناطق رفع شود.

کد مطلب 4361417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها