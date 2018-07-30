قاسمی بیانیه همایش آزادی مذهبی در آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه وزرای خارجه شرکت کننده در همایش آزادی مذهبی در آمریکا در قبال ایران را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی کشورمان و بر پایه بنیان ها و داده های ناصحیح، مغرضانه و غیر واقعی دانست.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه این چندکشور به خلاف و گزاف خود را نماینده جامعه بین المللی خوانده اند، افزود: آمریکا و دیگر نقض کنندگان و نادیده انگاران طبیعی ترین و بدیهی ترین حقوق اولیه انسانی در جایگاهی نیستند که بخواهند درباره دیگر کشورها و با فرهنگ ها و تنوع های گوناگون قضاوت های جهت دار و یکسویه داشته باشند.

قاسمی ضمن یادآوری اصول قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون حقوق اقلیت های مذهبی گفت: تاریخ ایران سراسر شاهد و نمایانگر حضور و همزیستی ادیان مختلف بطور مسالمت آمیز و در کنار هم بوده و اکنون نیز تمامی ادیان الهی در ایران از ضمن برخورداری از تمامی حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای انتخابی حضور فعال دارند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین ضمن محکومیت تحلیل و تفسیرهای تخیلی، خودساخته و بی‌ بنیان مایک پنس در خصوص مذاهب و عقاید مذهبی در این همایش گفت: مردم ایران در بلندا و ژرفای تاریخ خود با هر قوم و مذهبی در فضایی کاملا مسالمت آمیز و صمیمانه زیست کرده و پیروان همه ادیان الهی امور مذهبی و عبادی خود را همواره در مراکز متعدد مذهبی در پهنای ایران زمین بجا آورده و قانون نیز از این آزادی‌ها حراست می کند. شوربختانه دیگر آزاری و دیگر ستیزی های مذهبی و قومی از آن سوی جهان و مغرب زمین به این منطقه سرایت و در مقاطعی فاجعه ها آفرید.