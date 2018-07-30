به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیری امروز دوشنبه در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوع انتخاب شهردار اظهار داشت: حدود ۲۰ سال است که با شهرداری ارتباط دارم، در این ۴۰ سال خدمتم پیشنهادات بسیاری در مشاغل دولتی داشته‌ام اما چون بلد نبودم نپذیرفتم، در شهرداری هم چون کاربلدم و نیروها را می‌شناسم قبول کردم.

وی با بیان اینکه امضاهایی که قبلا برای موافقت با شهردار شدن بنده جمع‌آوری شده تعهدآور نیست، افزود: برخی دوستان اعلام می‌کنند که موافقت قبلیشان با شهردار شدن بنده از روی معذورات بوده است، برخی‌ها از روی اعتماد و شناختی که دارند موافق شهردار شدنم هستند و برخی‌ها هم از روی دلسوزی مخالفت می‌کنند.

تک‌گزینه پست شهردار کرمانشاه تصریح کرد: البته شرط‌هایی هم دارم آن هم این است که اجازه دخالت در پست‌های شهرداری را به هیچ فردی حتی رییس جمهور، استاندار، فرماندار و اعضای شورای شهر نمی‌دهم و این موارد فقط در چارچوب قانون باید انجام شود.

امیری با بیان اینکه در پرداخت معوقات کوتاهی‌هایی شده است، گفت: شهرداری کرمانشاه ۱۱۳ میلیارد تومان از ادارات و ۲۵۰ میلیارد تومان از مردم طلب دارد که با شیوه تعامل و سپس اقتدار با این موارد برخورد خواهیم کرد.

وی با تصریح اینکه برخی‌ها از کاندیدا شدنم احساس خطر کرده‌اند چون من بله‌قربان‌گو نیستم، گفت: سیستم‌های دولتی و حتی برخی‌ها در استانداری احساس خطر کرده‌اند.

تک‌گزینه پست شهردار کرمانشاه تصریح کرد: در این شرایطی که اغلب شهرداری‌های کشور از جمله کرمانشاه ورشکسته شده‌اند من با پذیرفتن این مسئولیت ایثار می‌کنم.

امیری بیان داشت: در صورت کاندیدا شدن و زمان انتخابات به احتمال زیاد به خودم رای می‌دهم، من می‌خواهم اگر قرار است انتخاب شوم با موافقت قلبی اعضا باشد چون در غیر این صورت بعد از شهردار شدن با هر لایحه‌ای که مخالف باشند کاری می‌کنند که استعفا بدهم.